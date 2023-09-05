Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции, – адвокат бизнесмена

Киевский апелляционный суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы защиты бизнесмена Игоря Коломойского. Ранее судебная инстанция избрала его меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем в пол миллиарда гривен.

Кроме этого, адвокат в очередной раз отметил, что Коломойский не будет вносить денежный залог. По крайней мере, это будет продолжаться до рассмотрения апелляции стороны защиты.

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Коломойский не будет вносить залог в апелляцию

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак подчеркнул, что Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу бизнесмена на решение Шевченковского райсуда украинской столицы о мере пресечения, вынесенной бизнесмену.

В среду в 11 часов 20 минут Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения,

– сказал адвокат.

Он также заверил, что Коломойский не намерен вносить залог в решение апелляции. Поэтому бизнесмен находится под стражей.

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