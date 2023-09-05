Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции, – адвокат бизнесмена
Источник:Общественное
Киевский апелляционный суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы защиты бизнесмена Игоря Коломойского. Ранее судебная инстанция избрала его меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем в пол миллиарда гривен.
Кроме этого, адвокат в очередной раз отметил, что Коломойский не будет вносить денежный залог. По крайней мере, это будет продолжаться до рассмотрения апелляции стороны защиты.
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Коломойский не будет вносить залог в апелляцию
Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак подчеркнул, что Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу бизнесмена на решение Шевченковского райсуда украинской столицы о мере пресечения, вынесенной бизнесмену.
В среду в 11 часов 20 минут Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения,
– сказал адвокат.
Он также заверил, что Коломойский не намерен вносить залог в решение апелляции. Поэтому бизнесмен находится под стражей.
Что известно о суде над Игорем Коломойским
- В Шевченковском районном суде Киева 2 сентября прошло заседание по делу известного олигарха Игоря Коломойского. Во время производства ему избрали меру пресечения в виде заключения в Днепре сроком на два месяца. Несмотря на это, у Коломойского есть альтернатива в своей предупреждении, а именно внесение залогов в размере почти 510 миллионов гривен.
- Также Игоря Коломойского обязали предоставить все соответствующие документы и запретили любую форму общения с потенциальными свидетелями. Решение суда может быть обжаловано в течение ограниченного 5-дневного срока с возможностью обжалования до 7 сентября.
- Впоследствии адвокаты бизнесмена заявили, что сам Коломойский отказывается вносить залог. Они также отметили, что их подзащитный повезли в здание СБУ на Аскольдовом переулке.
- До этого Игорю Коломойскому выдвинули официальные обвинения в нескольких пунктах мошенничества и приобретении активов, полученных незаконным путем. Отметим, что общая группа в составе представителей СБУ, Генпрокуратуры и Бюро экономической безопасности прибыла в его квартиру утром 2 сентября.
- К тому же Офис генпрокуратура заявил, что расследование разоблачило мошенническое завладение средствами на сумму более 570 миллионов гривен. Подозреваемому, причастному к этой незаконной деятельности, также инкриминируется дальнейшая легализация средств, полученных незаконным путем.