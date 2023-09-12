Комітет ПАРЄ назвав Росію диктатурою та закликають відновити демократію
Джерело:ПАРЄ
Свого часу Владімір Путін зробив все можливе для того, щоб посідати престол ще роки і роки. Власне, його правки до конституції Росії дозволило ПАРЄ назвати країну диктатурою.
Так, у новій заяві ПАРЄ зазначили, що Росія фактично стала диктатурою. До такого висновку дійшов Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини.
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Путін захопив владу в Росії
Власне, Комітет стурбований тим, чи законними були ці поправки до конституції. Вони дозволили російському диктаторові залишатися главою держави до 2036 року.
У ПАРЄ зазначають, що переважна влада Путіна "перетворила Росію фактично на диктатуру". Сталося це в результаті "надзвичайно тривалого" його перебування при владі, а також відсутності:
- сильного парламенту в країні;
- незалежної судової системи;
- вільних ЗМІ;
- активного громадянського суспільства.
У Комітеті також пригадали висновки Венеціанської комісії Ради Європи. У них ішлося про те, що "звільнення від обмеження терміну дії для чинного президента порушує як конституцію Росії, так і принципи міжнародного права".
У заяві ПАРЄ наголошують на тому, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України, а також його наслідки свідчать про те, що диктатура "загрожує міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності її сусідів". Останнє визначено у статті 2 Статуту ООН, нагадують у ПАРЄ.
Тому в першу чергу в інтересах народу Росії, а також Європи та всього світу, щоб демократія була відновлена в Росії,
– наголошують у Комітеті.
У заяві також підтвердили, що підтримують створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу. З його допомогою мають притягнути до відповідальності керівництво Росії, зокрема Владіміра Путіна, до відповідальності.
Його мають покарати за скоєння низки злочинів. Зокрема, анексію Криму, війну не території Луганської та Донецької областей, а також збиття рейсу MH17.
Поправки до конституції внесли кілька років тому
- Нагадуємо, що Владімір Путін 3 липня 2020 року підписав указ. Він передбачав внесення поправок до конституції Росії.
- Відповідне так зване голосування проходило з 25 червня по 1 липня того року. Буцімто явка на ньому склала 65%. А самі поправки Путіну знадобилися, щоб він мав можливість вкотре балотуватися на виборах президента.
- По суті, його попередні терміни обнулили. Відтак, він має можливість боротися за президентське крісло у 2024 році. І загалом має можливість обіймати цей пост ще до 2036 року.
- Звернімо увагу на те, що в Євросоюзі голосування за ці поправки розкритикували. Служба зовнішніх зв'язків ЄС апелювала до 79 статті. Вона передбачає верховенство російського основного закону над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів.
- Самі ж поправки до конституції, після підписання Владіміром Путіним, набули чинності 4 липня.