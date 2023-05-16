Одна ракета – одна ціль, без шансів, – Ігнат про комплекс IRIS-T від Німеччини

Комплекс IRIS-T надзвичайно ефективний проти повітряних цілей. Це новий ЗРК, саме зараз Німеччина виготовляє його для України, а також однойменні ракети до нього.

Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наші німецькі партнери дуже обережні в питанні озвучування дат постачання та кількості ракет. Тому цього не буде.

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Німеччина надасть ще 4 комплекси IRIS-T

Ігнат наголосив, що нам потрібно посилювати ППО семимильними кроками, оскільки наразі немає достатньо засобів, аби покрити всю територію України. Тому поки що перекриті певні напрямки, відповідно, міста.

І там, де військове керівництво вважає за потрібне нарощувати – нарощується. Безумовно, ППО у нас мобільна, вона переміщується, може змінювати локації, місця, звідки може вестися бойова робота,

– заявив речник Повітряних сил.

За його словами, тільки так від початку повномасштабного вторгнення працюють оборонці нашого неба. Нині вони очікують на те, що обіцяне. Зокрема, від Німеччини 4 додаткові комплекси IRIS-T. Це доволі потужний пакет.

Ігнат додав, що на часі також прихід в Україну ЗРК SAMP-T, щоб він теж був на бойовому чергуванні. Цей комплекс, зокрема, може збивати балістику.

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IRIS-T – надзвичайно ефективний ЗРК

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що наші німецькі партнери дуже обережні щодо того, щоб називати дату та кількість ракет. Тож, це не буде озвучуватися.

Мовиться про те, що Німеччина виділила, мабуть, кошти 2,7 мільярда євро на те, щоб усе, що в тому пакеті є, надати Україні в якийсь період часу,

– сказав Ігнат.

За його словами, якби німці могли передати нам раніше ці ЗРК, то дали б. Річ у тім, що IRIS-T – це новий комплекс, який Україна вже успішно експлуатує, й це бачили наші партнери. До того ж іноземним журналістам першим скинули відео, як він працює в Україні.

Ігнат пояснив, що тризубці, які малюють наші зенітники на корпусі комплексу, – це кожна збита ним ціль.

Одна ракета – одна ціль, без шансів,

– наголосив речник Повітряних сил.

Тобто, резюмував він, комплекс надзвичайно ефективний. Німці виготовляють його саме зараз і саме для України. Йдеться як про сам комплекс IRIS-T, так і про однойменні ракети до нього. Німеччина робить усе, аби Україна якнайшвидше отримала їх достатню кількість.

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