Одна ракета – одна цель, без шансов, – Игнат о комплексе IRIS-T от Германии
Комплекс IRIS-T очень эффективен против воздушных целей. Это новый ЗРК, именно сейчас Германия производит его для Украины, а также одноименные ракеты к нему.
Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, наши немецкие партнеры очень осторожны в вопросе озвучивания дат поставки и количества ракет. Потому этого не будет.
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Германия предоставит еще 4 комплекса IRIS-T
Игнат подчеркнул, что нам нужно усиливать ПВО семимильными шагами, поскольку нет достаточно средств, чтобы покрыть всю территорию Украины. Поэтому пока перекрыты определенные направления, соответственно, города.
И там, где военное руководство считает нужным наращивать, – наращивается. Безусловно, ПВО у нас мобильная, она перемещается, может менять локации, места, откуда может вестись боевая работа,
– заявил спикер Воздушных сил.
По его словам, только так с самого начала полномасштабного вторжения работают защитники нашего неба. Сейчас они ожидают того, что было обещано. В частности, от Германии 4 дополнительных комплекса IRIS-T. Это достаточно мощный пакет.
Игнат добавил, что также должен прибыть в Украину ЗРК SAMP-T, чтобы он тоже был на боевом дежурстве. Данный комплекс, в частности, может сбивать баллистику.
Игнат рассказал о комплексе IRIS-T от Германии: смотрите видео
IRIS-T – чрезвычайно эффективный ЗРК
Спикер Воздушных сил ВСУ уточнил, что наши немецкие партнеры очень осторожны относительно того, чтобы называть дату и количество ракет. Это не будет озвучиваться.
Речь идет о том, что Германия выделила, возможно, средства 2,7 миллиарда евро на то, чтобы все, что в этом пакете есть, предоставить Украине в какой-то период времени,
– сказал Игнат.
По его словам, если бы немцы могли передать нам раньше эти ЗРК, дали бы. Дело в том, что IRIS-T – это новый комплекс, который Украина уже успешно эксплуатирует, и это видели наши партнеры. К тому же, иностранным журналистам первым сбросили видео, как он работает в Украине.
Игнат объяснил, что трезубцы, которые наши зенитчики рисуют на корпусе комплекса, – это каждая сбитая им цель.
Одна ракета – одна цель, без шансов,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
То есть, резюмировал он, комплекс очень эффективен. Немцы производят его именно сейчас и именно для Украины. Речь идет как о самом комплексе IRIS-T, так и об одноименных ракетах к нему. Германия делает все, чтобы Украина как можно быстрее получила их в достаточном количестве.
Массированная ракетная атака 16 мая: главное
- Российские оккупанты ночью 16 мая массированно атаковали Украину. Враг направил на наши города ракеты "Кинжал", "Калибр", С-400 и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины.
- Спикер КМВА Михаил Шаманов рассказал, что 16 мая произошла самая массированная атака россиян на столицу Украины. Оккупанты применили и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа.