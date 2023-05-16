Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, наши немецкие партнеры очень осторожны в вопросе озвучивания дат поставки и количества ракет. Потому этого не будет.

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Германия предоставит еще 4 комплекса IRIS-T

Игнат подчеркнул, что нам нужно усиливать ПВО семимильными шагами, поскольку нет достаточно средств, чтобы покрыть всю территорию Украины. Поэтому пока перекрыты определенные направления, соответственно, города.

И там, где военное руководство считает нужным наращивать, – наращивается. Безусловно, ПВО у нас мобильная, она перемещается, может менять локации, места, откуда может вестись боевая работа,

– заявил спикер Воздушных сил.

По его словам, только так с самого начала полномасштабного вторжения работают защитники нашего неба. Сейчас они ожидают того, что было обещано. В частности, от Германии 4 дополнительных комплекса IRIS-T. Это достаточно мощный пакет.

Игнат добавил, что также должен прибыть в Украину ЗРК SAMP-T, чтобы он тоже был на боевом дежурстве. Данный комплекс, в частности, может сбивать баллистику.

Игнат рассказал о комплексе IRIS-T от Германии: смотрите видео

IRIS-T – чрезвычайно эффективный ЗРК

Спикер Воздушных сил ВСУ уточнил, что наши немецкие партнеры очень осторожны относительно того, чтобы называть дату и количество ракет. Это не будет озвучиваться.

Речь идет о том, что Германия выделила, возможно, средства 2,7 миллиарда евро на то, чтобы все, что в этом пакете есть, предоставить Украине в какой-то период времени,

– сказал Игнат.

По его словам, если бы немцы могли передать нам раньше эти ЗРК, дали бы. Дело в том, что IRIS-T – это новый комплекс, который Украина уже успешно эксплуатирует, и это видели наши партнеры. К тому же, иностранным журналистам первым сбросили видео, как он работает в Украине.

Игнат объяснил, что трезубцы, которые наши зенитчики рисуют на корпусе комплекса, – это каждая сбитая им цель.

Одна ракета – одна цель, без шансов,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

То есть, резюмировал он, комплекс очень эффективен. Немцы производят его именно сейчас и именно для Украины. Речь идет как о самом комплексе IRIS-T, так и об одноименных ракетах к нему. Германия делает все, чтобы Украина как можно быстрее получила их в достаточном количестве.

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