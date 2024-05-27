Путін дуже боїться: чому конфіскація російських активів буде дуже болісною для Кремля

Кремлівський диктатор Владімір Путін дуже боїться конфіскації заморожених російських активів. Щоразу, коли мовиться про це, він починає погрожувати ядерною зброєю.

Це 24 Каналу зауважив найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року Вільям Браудер. Він припустив, що це питання точно не дає Путіну спати ночами.

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"Думаю, що Путін дуже боїться цього. Він починає погрожувати ядерною війною щоразу, коли це обговорюється. Можливо, це не найстрашніший його кошмар. Але я думаю, що це точно не дає йому спати ночами. Це видно по його реакції", – сказав він.

Чи достатньо Україні цих грошей

Вільям Браудер зазначив, що війна з Росією обходиться Україні у величезні суми. Тому доходи від заморожених російських активів – це крихітна частка коштів, які необхідні нашій державі. Але однозначно це краще, ніж нічого.

Це суттєво не розв'язує цю проблему. Однозначно це краще, ніж нічого. Але ця сума не є такою великою у порівнянні з потребами України. Тому я думаю, що це тимчасовий поганий компроміс,

– вважає він.

Чи готові США та Європа до конфіскації

Найбільший іноземний інвестор Росії до 2005 року переконаний, що Європа прийде до правильного рішення, однак їм потрібен час. Зокрема, Німеччині це не подобається, тому що там бояться, що, наприклад, поляки звернуться до них та будуть вимагати компенсації за Другу світову війну. Бельгії це не подобається, тому що у них зберігаються всі ці гроші.

Але загалом якщо подивитись на це, то побачите, що все досить просто. Чому європейські платники податків мають менше прав щодо своїх грошей, ніж Путін щодо своїх активів? Це найголовніше, що підштовхне це питання до руху у правильному напрямку,

– припустив Вільям Браудер.

На його думку, США готові піти на такий крок, однак навряд чи вони зроблять це самотужки. Штати повинні зробити це в рамках багатостороннього зусилля з іншими країнами. Адже коли держава робить це наодинці, то її валюта стає менш надійною.

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