Путин очень боится: почему конфискация российских активов будет очень болезненной для Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится конфискации замороженных российских активов. Каждый раз, когда говорится об этом, он начинает угрожать ядерным оружием.

Это 24 Каналу заметил крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года Уильям Браудер. Он предположил, что этот вопрос точно не дает Путину спать по ночам.

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"Думаю, что Путин очень боится этого. Он начинает угрожать ядерной войной каждый раз, когда это обсуждается. Возможно, это не самый страшный его кошмар. Но я думаю, что это точно не дает ему спать по ночам. Это видно по его реакции", – сказал он.

Достаточно ли Украине этих денег

Уильям Браудер отметил, что война с Россией обходится Украине в огромные суммы. Поэтому доходы от замороженных российских активов – это крошечная доля средств, которые необходимы нашему государству. Но однозначно это лучше, чем ничего.

Это существенно не решает эту проблему. Однозначно это лучше, чем ничего. Но эта сумма не является такой большой по сравнению с потребностями Украины. Поэтому я думаю, что это временный плохой компромисс,

– считает он.

Готовы ли США и Европа к конфискации

Крупнейший иностранный инвестор России до 2005 года убежден, что Европа придет к правильному решению, однако им нужно время. В частности, Германии это не нравится, потому что там боятся, что, например, поляки обратятся к ним и будут требовать компенсации за Вторую мировую войну. Бельгии это не нравится, потому что у них хранятся все эти деньги.

Но в целом если посмотреть на это, то увидите, что все достаточно просто. Почему европейские налогоплательщики имеют меньше прав относительно своих денег, чем Путин относительно своих активов? Это самое главное, что подтолкнет этот вопрос к движению в правильном направлении,

– предположил Уильям Браудер.

По его мнению, США готовы пойти на такой шаг, однако вряд ли они сделают это самостоятельно. Штаты должны сделать это в рамках многостороннего усилия с другими странами. Ведь когда государство делает это в одиночку, то его валюта становится менее надежной.

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