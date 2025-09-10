Дедалі частіше з'являється інформація про протистояння між антикорупційними органами та СБУ. Ситуацію загострили обшуки та арешти, які Служба безпеки провела у детективів НАБУ.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу назвав цю ситуацію жахливою. За його словами, такі факти лише послаблюють Україну.

Дивіться також Підозріло швидке повернення депутата з ОПЗЖ, – громадська діячка про протистояння НАБУ та СБУ

Іншого шляху немає

Кожна зі сторін має пам'ятати, що працює в умовах повномасштабного вторгнення. Такі дії послаблюють нашу державу, а якщо це станеться, то не буде ні НАБУ, ні САП, ні СБУ.

На жаль, дійсно є конфлікт між силовими структурами. Його виносять у медіа для того, щоб формувати громадську думку стосовно цього. Усім відомо, що є різні ЗМІ, які діють у різних інтересах, тому переплетення впливів дуже багато.

Те, що громадянськість спостерігає за тим, що відбувається, свідчить про дуже запеклу боротьбу. Але позиція може бути тільки одна – силовики мають сісти й розібратися в цій ситуації, з'ясувати усі проблемні питання,

– сказав Дмитро Жмайло.

Російська пропаганда уже поширює новини щодо цього протистояння, хоче розділити українців на 2 табори. Звісно, все це працює проти нашої держави, адже зараз є значно важливіші справи.

"У багатьох людей є велика спокуса займатися виборами, також є проблеми з мобілізацією. Ми у дуже важкому й критичному моменті, адже бачимо як змінюється світ. Україна залишається без американської допомоги, але намагається витримати", – наголосив Дмитро Жмайло.

Тому треба відмовитися від дій, які дискредитують та послаблюють нашу державу. Сторони варто закликати до розуму та розв'язання проблем. Адже це протистояння не може бути важелем впливу чи тиску на вище військово-політичне керівництво.

"Іншого шляху тут немає. Я не думаю, що це така величезна проблема, яку не можна розв'язати. Скоріш за все, на цьому етапі просто немає бажання людей, які ці справи розганяють", – підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

