Азербайджан готувався, а Вірменія – ні: чому війна у Нагірному Карабасі досить парадоксальна

Конфлікт між Єреваном та Баку через Нагірний Карабах є досить неоднозначним. Адже Азербайджан має право на цю територію, але там переважно проживають вірмени.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що так все історично склалося. Азербайджан виявився розділеним, а на території Нагірного Карабаху переважно живуть лише вірмени.

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Це – очікуваний історичний процес

Як наголосив Клочок, те, що відбулося в Нагірному Карабасі – очікуваний історичний процес. Азербайджан багатший та має більше можливості щодо закупівлі зброї. Однак не варто відкидати, що з часом ця територія знову опиниться під контролем Вірменії.

Це – конфлікт, який тліє тисячоліття. І кожного разу відзначається етнічними чистками, які можна прирівняти до актів геноциду. Непроста історія. Азербайджан має право відновити свою територію. Інша річ, що етнічна спільнота вірмен, яка компактно там проживає, має право на самовизначення. Але їх ніхто не визнав, а вони проводять вибори. Чим це не сепаратизм?

– зауважив Клочок.

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Він звернув увагу на протести у Вірменії, де почали звучати зовсім недалекоглядні гасла на кшталт "чому Росія не захищає вірмен у Нагірному Карабасі".

Ви про що? Путін, "прійді і спасі"? Це помилка, коли з такими гаслами виходять. Тут є проросійський слід. А Росія може бути зацікавлена у зміні влади у Вірменії. Пашинян після багатьох років толерування російської агресії в Україні був змушений вибудовувати відносини із Заходом. Його обережна позиція зіграла злий жарт, коли Вірменія виявилася неготовою до війни, а Азербайджан готувався,

– зауважив Клочок.

Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко