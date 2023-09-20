Азербайджан готовился а, Армения – нет: почему война в Нагорном Карабахе достаточно парадоксальна

Конфликт между Ереваном и Баку через Нагорный Карабах достаточно неоднозначен. Азербайджан имеет право на эту территорию, но там преимущественно проживают армяне.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что так все исторически сложилось. Азербайджан оказался разделенным, а на территории Нагорного Карабаха преимущественно живут только армяне.

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Это – ожидаемый исторический процесс

Как отметил Клочок, произошедшее в Нагорном Карабахе – ожидаемый исторический процесс. Азербайджан более богат и имеет больше возможностей закупки оружия. Однако не стоит исключать, что со временем эта территория снова окажется под контролем Армении.

Это конфликт, тлеющий тысячелетие. И каждый раз отличается этническими чистками, которые можно приравнять к актам геноцида. Непростая история. Азербайджан имеет право восстановить свою территорию. Другое дело, что компактно проживающее этническое сообщество армян имеет право на самоопределение. Но их никто не признал, а они проводят выборы. Чем это не сепаратизм?

– заметил Клочок.

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Он обратил внимание на протесты в Армении, где начали звучать совсем недальновидные лозунги типа "почему Россия не защищает армян в Нагорном Карабахе".

Вы о чем? Путин, "приди и спаси"? Это ошибка, когда с такими лозунгами выходят. Тут есть пророссийский след. Россия же может быть заинтересована в смене власти в Армении. Пашинян после многих лет терпимости к российской агрессии в Украине был вынужден выстраивать отношения с Западом. Его осторожная позиция сыграла злую шутку, когда Армения оказалась неготова к войне, а Азербайджан готовился,

– заметил Клочок.

Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко