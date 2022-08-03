Нагнітання історії з Тайванем може погано закінчитись для Китаю, – політолог

Тайвань має сильних партнерів, які готові допомагати, а у разі загострення конфлікту – стати на його захист. Для Китаю ж все може закінчитись обвалом економіки.

Конфлікт навколо Тайваню може завершитись тим, що політбюро Китаю зніме з посади Сі Цзіньпіна, який був ініціатором цієї кризи. Таку думку 24 каналу висловив політолог Тарас Загородній.

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Китай боїться санкцій від партнерів Тайваню

Місяць тому Байден офіційно сказав, що у разі нападу на Тайвань – вони будуть його захищати. Це офіційна позиція, яка озвучена. Свою підтримку Тайваню також висловили Японія і Південна Корея,

– розповів політолог.

Тому, якщо Китай почне військову операцію або буде блокувати Тайванську протоку, він може отримати нові санкції.

На думку політолога, якщо проти КНР будуть запроваджені санкції, хоча б 10 – 15%, як проти рф – економіка Китаю "може посипатись". Тоді Китаю буде не до зовнішніх воєн, а буде питання – як втримати стабільність всередині країни.

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Сі Цзіньпіна можуть зняти з посади

Тарас Загородній припустив, щоб уникнути цього політбюро КНР скаже, що це було непорозуміння і зніме з посади Сі Цзіньпіна.

Для внутрішньої аудиторії скажуть, що Тайвань – це Китай, вийдуть на консенсус 70-х років, який був все ж таки з американцями підписаний. Ми його обов'язково захопимо, але невідомо коли,

– висловив припущення політолог.

На його думку, це найкращий варіант для Китаю, адже будь-яка ескалація закінчиться для Китаю досить погано. "Захід зараз дуже консолідований і не готовий мляво реагувати на таке порушення правил гри", – зауважив Тарас Загородній.

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Візит Ненсі Пелосі до Тайваню на фоні загострення конфлікту

У зв'язку зі зростанням напруження в регіоні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка.

Китай засудив анонсований візит Ненсі Пелосі на Тайвань та розпочав військові навчання біля китайського побережжя, це територія навпроти Тайваню.

У відповідь на військові навчання Китаю на Тайвані підіймали у небо винищувачі.

2 серпня спікерка Палати представників таки прибула до Тайваню. Там вона провела низку зустрічей з владою острова.

Під час зустрічей обговорили, як країни можуть поглибити економічні зв'язки та ще більше зміцнити партнерство. Також вона пообіцяла "залізну підтримку" тайванської демократії у питаннях безпеки, стабільності, економічного зростання та управління.

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