Зокрема, про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що конфлікт із Тайванем продемонструє, чи готовий Китай керувати світом.

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Як пояснив політолог, Тайвань може підсилитися зовнішніми союзниками, тими, які можуть дати стусанів Китаю і не впустити його на цю лідерську позицію.

Оце для Китаю буде найбільший програш, тому що він останні 20 – 30 років "підігріває" свою велич й тезу, що заходитиме на першу сходинку лідера світу.

Микола Давидюк політолог Але тут питання в тому, що найкраща економіка ще не дає тобі право бути лідером. Бо лідерство – це вести вперед, розвивати. А Китай поки що грає в політику диктатури, автократії та захоплення. Це велика країна, але вони провели недостатньо "домашньої роботи", щоб сьогодні керувати світом.

Поріг великої війни

Тож він вважає, що якраз конфлікт із Тайванем і продемонструє, чи готовий Китай бути світовим лідером.

"А для решти світу – це поріг Третьої світової", – додав він.

І наголосив, що є три конфлікти, які дійсно можуть запалити планету і вкинути нас у вир подій, які призведуть до незрозумілих наслідків та катаклізмів. Мовиться про:

війну росії проти України;

конфлікт Сербія і Косово;

та Тайвань – Китай за непрямої участі США.

Давидюк назвав 3 конфлікти, що можуть запалити планету: дивіться відео