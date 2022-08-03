Йти на пряме військове зіткнення зі Сполученими Штатами для КНР було б досить небезпечно. Таку думку 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.
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Китай не готовий до повномасштабного протистояння зі США
За його словами, частина військово-політичних експертів вважають, що наразі Китай ще не готовий до повномасштабного військово-політичного протистояння Сполученим Штатам. "Крім того, це загрожує величезною економічною кризою для Китаю, і для всього світу", – наголосив політолог.
Китай лякає, він демонструє свою незгоду з тим, що відбувається. І демонструє, що він теж готовий застосувати силу. Тобто з обох боків ми бачимо демонстративні дії. США через візит Ненсі Пелосі теж демонструють свою рішучість і готовність допомагати Тайваню,
– пояснив Володимир Фесенко.
Політолог зауважив, хоч США дипломатично не визнають незалежність Тайваню, але реально вони є гарантом його безпеки.
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Головна небезпека конфлікту
Також експерт додав, що нинішня ситуація навколо Тайваню нагадує йому конфлікт 1962 року навколо Куби. Тоді небезпека полягала в тому, що міг виникнути прямий конфлікт Сполучених Штатів та Радянського Союзу, наслідком чого могла стати ядерна війна.
Зараз, за словами політолога, схожа ситуація. В цьому і полягає головна небезпека конфлікту.
Тоді сторонам конфлікту вдалося досягти певних домовленостей і зменшити напругу в регіоні. Володимир Фесенко вважає, що подібного варто очікувати й від ситуації з Тайванем. Проте він наголосив, що проблема і напруга навколо Тайваню будуть зберігатися, як і плани Китаю щодо його захоплення.
Володимир Фесенко про конфлікт навколо Тайваню: дивіться відео
Загострення конфлікту навколо Тайваню на фоні візиту Пелосі
- У зв'язку зі зростанням напруження в регіоні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка.
- Пекін засудив анонсований візит Ненсі Пелосі на Тайвань та пригрозив рішучою відповіддю на цей крок.
- Китай розпочав військові навчання біля китайського побережжя, це територія навпроти Тайваню. Там відпрацьовують вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню. З'являлась інформація, що китайські снаряди долітають до берегів Тайваню.
- У відповідь на військові навчання Китаю на Тайвані підіймали у небо винищувачі.
- Попри усі погрози Китаю, 2 серпня Ненсі Пелосі таки відвідала Тайвань. На 3 серпня у неї там запланована низка зустрічей з владою острова.
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