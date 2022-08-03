Идти на прямое военное столкновение с Соединенными Штатами для КНР было бы достаточно опасно. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко.

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Китай не готов к полномасштабному противостоянию с США

По его словам, часть военно-политических экспертов считают, что в настоящее время Китай еще не готов к полномасштабному военно-политическому противостоянию Соединенным Штатам. "Кроме того, это чревато огромным экономическим кризисом для Китая и для всего мира", – подчеркнул политолог.

Китай пугает, он демонстрирует свое несогласие с происходящим. И показывает, что он тоже готов применить силу. То есть с обеих сторон мы видим демонстративные действия. США из-за визита Нэнси Пелоси тоже демонстрируют свою решимость и готовность помогать Тайваню,

– объяснил Владимир Фесенко.

Политолог заметил, что США дипломатически не признают независимость Тайваня, но реально они являются гарантом его безопасности.

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Главная опасность конфликта

Также эксперт добавил, что нынешняя ситуация вокруг Тайваня напоминает ему конфликт 1962 года вокруг Кубы. Тогда опасность заключалась в том, что мог возникнуть прямой конфликт Соединенных Штатов и Советского Союза, в результате чего могла произойти ядерная война.

Сейчас, по словам политолога, похожая ситуация. В этом и состоит главная опасность конфликта.

Тогда сторонам конфликта удалось достичь определенных договоренностей и снизить напряжение в регионе. Владимир Фесенко считает, что подобного следует ожидать и от ситуации с Тайванем. Однако он подчеркнул, что проблема и напряжение вокруг Тайваня будут сохраняться, как и планы Китая по его захвату.

Владимир Фесенко о конфликте вокруг Тайваня: смотрите видео

Обострение конфликта вокруг Тайваня на фоне визита Пелоси

В связи с ростом напряжения в регионе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировала визит в Тайвань, объясняя это тем, что стране нужна поддержка.

Пекин осудил анонсированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и пригрозил решительным ответом на этот шаг.

Китай начал военные учения у китайского побережья, это территория напротив Тайваня. Там отрабатывается огонь артиллерии и реактивных систем залпового огня. Появлялась информация, что китайские снаряды долетают до берегов Тайваня.

В ответ на военные учения Китая на Тайване поднимали в небо истребители.

Несмотря на все угрозы Китая, 2 августа Нэнси Пелоси посетила Тайвань. На 3 августа у нее запланирован ряд встреч с властями острова.

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