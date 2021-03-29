Контейнеровоз Ever Given нарешті почав рухатися: коли відновлять рух Суецьким каналом

Контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і не один день блокував рух Суецьким каналом, нарешті почав рух. Раніше гігантське судно зняли з мілини, а вже 29 березня воно почало рухатися з допомогою буксирів.
Джерело:фейсбук президента Єгипту
Суецький канал успішно розблокували після тижневої блокади контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину. Вже надвечір 29 березня Ever Given почав рух на північ.
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Яка зараз ситуація у Суецькому каналі
За останніми даними рух контейнеровоза забезпечують 2 буксири. Зауважимо, що судно вдалося зняти з мілини у ніч проти 29 березня.
За даними Bloomberg, зняти судно з мілини вдалося після того, як рятувальні команди витягли 27 тисяч кубометрів піску, в якому застряг контейнеровоз. Відомо, що у черзі на прохід каналу стоять понад 450 суден.
Навігація Суецьким каналом планують відновити не менш ніж через 2 години.
Even Given почав рухатися на північ: дивіться відео
Судно нарешті зняли з мілини: дивіться відео
Президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі подякував єгиптянам, які зробили свій внесок у розв'язанні цієї кризи, що негативно відбилася на світовій торгівлі.
Єгиптяни повернули стан справ до норми, і тепер весь світ може бути спокійний за свої товари, які йдуть через цю транспортну артерію,
– зазначив глава держави.
Інцидент, який міг все зіпсувати
Ближче до обіду 29 березня контейнеровоз Ever Given, який раніше вдалося зняти з мілини, через сильний вітер і течію частково розвернувся і знову встав майже поперек водної артерії. На щастя, тоді судно не сіло знову на мілину.
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Аварія в Суецькому каналі: головне
- 23 березня 2021 року судно Ever Given повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря. Сталося це через те, що судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу сіло на мілину.
- Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак є й інша версія – технічна несправність.
- Через інцидент біля входів у Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою.
Збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю, особливо продовольчими й сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися.
Щодня гігантське судно не пропускало товарів на 9,6 мільярда доларів. Це лише за годину – 400 мільйонів в американській валюті.