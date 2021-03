Контейнеровоз Ever Given нарешті почав рухатися: коли відновлять рух Суецьким каналом

Контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і не один день блокував рух Суецьким каналом, нарешті почав рух. Раніше гігантське судно зняли з мілини, а вже 29 березня воно почало рухатися з допомогою буксирів.

Суецький канал успішно розблокували після тижневої блокади контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину. Вже надвечір 29 березня Ever Given почав рух на північ.

Яка зараз ситуація у Суецькому каналі

За останніми даними рух контейнеровоза забезпечують 2 буксири. Зауважимо, що судно вдалося зняти з мілини у ніч проти 29 березня.

За даними Bloomberg, зняти судно з мілини вдалося після того, як рятувальні команди витягли 27 тисяч кубометрів піску, в якому застряг контейнеровоз. Відомо, що у черзі на прохід каналу стоять понад 450 суден.

Навігація Суецьким каналом планують відновити не менш ніж через 2 години.

Even Given почав рухатися на північ: дивіться відео

Судно нарешті зняли з мілини: дивіться відео

Президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі подякував єгиптянам, які зробили свій внесок у розв'язанні цієї кризи, що негативно відбилася на світовій торгівлі.

Єгиптяни повернули стан справ до норми, і тепер весь світ може бути спокійний за свої товари, які йдуть через цю транспортну артерію,

– зазначив глава держави.

Інцидент, який міг все зіпсувати

Ближче до обіду 29 березня контейнеровоз Ever Given, який раніше вдалося зняти з мілини, через сильний вітер і течію частково розвернувся і знову встав майже поперек водної артерії. На щастя, тоді судно не сіло знову на мілину.

Аварія в Суецькому каналі: головне

23 березня 2021 року судно Ever Given повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря. Сталося це через те, що судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу сіло на мілину.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак є й інша версія – технічна несправність.

Через інцидент біля входів у Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які очікують звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою.

Збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю, особливо продовольчими й сільськогосподарськими продуктами. Транспортні потоки в портах різко впали, фрахтові витрати зросли, а поставки сповільнилися.

Щодня гігантське судно не пропускало товарів на 9,6 мільярда доларів. Це лише за годину – 400 мільйонів в американській валюті.