Західні танки потрібні для прориву: чи вистачить їх для широкомасштабного наступу

Україна готується до масштабного контрнаступу й потребує для цього тисячі одиниць різноманітної техніки. 300 танків, які Україні передадуть союзники, буде недостатньо, але Україна має ще свої запаси.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Україна має певну кількість танків, але для ефективного контрнаступу їх не вистачало.

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Потрібен прорив

Роман Світан зазначив, що Україна має свої танки, але це техніка яка важить переважно 40 тонн. Для потужного прориву фронту Україні не вистачало декілька сотень танків вагою 60 – 65 тонн. Саме цю техніку Україні передадуть союзники.

"У нас є певна кількість танків, нам просто не вистачало декілька сотень важких танків, не тих, які у нас 40-тонні є, переважно Т-72, а саме 60-65-тонн танків, які виконують завдання на прориві", – сказав Світан.

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При цьому полковник ЗСУ зазначив, що є ще інші завдання, які можуть виконувати легкі танки, яких в України достатньо, і які також передають ще партнери. Ця техніка зможе утримувати фланги та виконувати додаткові завдання.

Для широкомасштабного наступу нам потрібно більше тисячі танків й з тими 300 танками, які нам повинні передати, у нас буде ця кількість,

– сказав Роман Світан.

Також військовий експерт відзначив позитивні рішення на зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій партнери вирішили постачати Україні більшу кількість техніку, ніж, ту, яку запитувала Україна.

"Піхота на броні – це невеликі втрати, це більша ефективність піхоти. Саме бронегрупа у нас буде вагома", – сказав полковник.

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