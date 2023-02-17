Западные танки нужны для прорыва: хватит ли их для широкомасштабного наступления
Украина готовится к масштабному контрнаступлению и для этого необходимы тысячи единиц разнообразной техники. 300 танков, которые Украине передадут союзники, будет недостаточно, но у Украины есть еще свои запасы.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, у Украины есть определенное количество танков, но для эффективного контрнаступления их не хватало.
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Нужен прорыв
Роман Свитан отметил, что у Украины есть свои танки, но это техника, которая весит преимущественно 40 тонн. Для мощного прорыва фронта Украине не хватало нескольких сотен танков весом 60 – 65 тонн. Именно эту технику передадут Украине союзники.
"У нас есть определенное количество танков, нам просто не хватало несколько сотен тяжелых танков, не тех, которые у нас 40-тонные есть, преимущественно Т-72, а именно 60-65-тонных танков, выполняющих задачи на прорыве", – сказал Свитан.
Роман Свитан сказал, для чего нужно 300 тяжелых танков: смотрите видео
При этом полковник ВСУ отметил, что есть еще другие задачи, которые могут выполнять легкие танки, которых у Украины достаточно, и которые также передают партнеры. Эта техника сможет удерживать фланги и выполнять дополнительные задачи.
Для широкомасштабного наступления нам нужно больше тысячи танков и с теми 300 танками, которые нам должны передать, у нас будет это количество,
– сказал Роман Свитан.
Также военный эксперт отметил положительные решения на встрече в формате "Рамштайн", на которой партнеры решили поставлять Украине большее количество бронетехники, чем то, которое запрашивала Украина.
"Пехота на броне – это небольшие потери, это большая эффективность пехоты. Именно бронегруппа у нас будет весомая", – сказал полковник.
Украина готовится к контрнаступлению: главные новости
- Несмотря на выводы ряда аналитиков по поводу необходимости ВСУ отойти из Бахмута, украинское руководство пока не собирается этого делать. Военные эксперты предполагают, что придется выбирать между обороной Бахмута и весенним контрнаступлением.
- МВД Украины начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления" Эти бригады будут исключительно добровольческими и будут вовлечены в деоккупацию украинских территорий и обеспечение там правопорядка.
- Союзники пообещали помочь Украине весной перейти в контрнаступление. Речь не идет о привлечении войск других стран, но партнеры пообещали предоставить необходимое оружие и технику.