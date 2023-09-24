Витісняємо ворога майже врукопашну: у чому полягає критична потреба росіян під Токмаком

Місто Токмак має для росіян стратегічне значення, тому вони хочуть втримати його всіма силами. Для цього окупанти навіть перекидають туди резерви з інших напрямків.

Таку думку 24 Каналу висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він зауважив, що ділянки, які противник ослабив, щоб посилити Токмак, також стають місцями наших інтенсивних ударів.

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В окупантів критичні проблеми з людськими ресурсами

У росіян закінчилися глибинні резерви, а нова хвиля мобілізації тільки починається. Відтак проміжок між тим, що є зараз і тим, коли прибудуть новомобілізовані, займе кілька місяців. А якщо формувати резерви згідно з нормами, то і пів року.

Ще раніше окупанти перекинули підрозділи так званої "ЛНР" на Південь, щоб утримати Токмак. На заміну їм тоді прибули підрозділи навіть не до кінця сформованої 25-ої загальновійськової армії, але сьогодні вже і їх кидають на зміцнення оборони важливого міста.

Перекинутих "ЛНРівців" не вистачило, щоб зміцнити оборону. Судячи з усього, 25-ій армії так ніколи й не доведеться бути до кінця сформованою. Їх фактично з пунктів комплектації кидають на фронт, настільки критична потреба у людських резервах,

– розповів Євген Дикий.

Жорстка "дірка", яка виникла в особовому складі росіян, є нашим головним вікном можливостей. Адже сьогодні на Півдні триває боротьба за те, в кого першим закінчаться резерви, адже бої важкі й ми також зазнаємо втрат.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" про особливість боїв за Токмак: дивіться відео

Противник розуміє критичне значення Токмака

Загалом все, що відбувається в районі Вербового, Новопрокопівки та весь цей напрям можна назвати "битвою за Токмак". Але навіть в наступі співвідношення втрат є на нашу користь, а дефіцит особового складу ворога постійно зростає. Проте не варто забувати, що окупанти досі мають певні запаси людських резервів.

Там відбуваються страшні піхотні бої, коли доводиться у дуже близькому контактному бою, майже врукопашну послідовно брати кожну посадку. Але поки ми вибиваємо їх з лісопосадки, за цей час вони вже встигають окопатися у наступній. У такий спосіб відбувається їхнє поступове витіснення,

– підкреслив Дикий.

Робота, яку щоденно виконують наші захисники дуже важка. Саме тому ми бачимо такий темп просування, адже при піхотній війні він не може бути швидшим. До того ж окупанти збільшили кількість особового складу на критичному для них напрямку під Токмаком. Щоправда, забрали резерви з інших ділянок фронту, адже не мають запасу ні в Криму, ні тим більше в Росії.

Вони дійсно посилили угруповання, яке тримає Токмак, бо розуміють критичне значення міста. Якщо ми беремо Токмак, то практично з гарантією виходимо до Азовського моря. Для них це катастрофа і вони розуміють її не гірше ніж ми, тому наразі за Токмак чіплятимуться всіма силами,

– підкреслив Дикий.

Ситуація на Південному напрямку: що відомо