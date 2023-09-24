Вытесняем врага почти врукопашную: в чем критическая потребность россиян под Токмаком
Город Токмак имеет для россиян стратегическое значение, поэтому они хотят удержать его всеми силами. Для этого оккупанты даже перебрасывают туда резервы из других направлений.
Такое мнение 24 Каналу выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил, что участки, которые противник ослабил, чтобы усилить Токмак, также становятся местами наших интенсивных ударов.
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У оккупантов критические проблемы с человеческими ресурсами
У россиян кончились глубинные резервы, а новая волна мобилизации только начинается. Следовательно, промежуток между тем, что есть сейчас и тем, когда прибудут новомобилизованные, займет несколько месяцев. А если формировать резервы по нормам, то и полгода.
Еще раньше оккупанты перебросили подразделения так называемой "ЛНР" на Юг, чтобы удержать Токмак. На смену им тогда прибыли подразделения даже не до конца сложившейся 25-й общевойсковой армии, но сегодня уже и их бросают на укрепление обороны важного города.
Переброшенных "ЛНРовцев" не хватило, чтобы укрепить оборону. Судя по всему, 25-й армии так никогда и не придется быть до конца сформированной. Их фактически из пунктов комплектации бросают на фронт, столь критическая потребность в человеческих резервах,
– рассказал Евгений Дикий.
Жесткая "дыра", возникшая в личном составе россиян, является нашим главным окном возможностей. Ведь сегодня на Юге продолжается борьба за то, у кого первым закончатся резервы, ведь бои тяжелые и мы также несем потери.
Экс-командир роты батальона "Айдар" об особенностях боев за Токмак: смотрите видео
Противник понимает критическое значение Токмака
В общем, все, что происходит в районе Вербового, Новопрокоповки и все это направление можно назвать "битвой за Токмак". Но даже в наступлении соотношения потерь есть в нашу пользу, а дефицит личного состава врага постоянно растет. Однако не стоит забывать, что оккупанты до сих пор имеют определенные запасы человеческих резервов.
Там происходят страшные пехотные бои, когда приходится в очень близком контактном бою, почти врукопашную последовательно брать каждую посадку. Но пока мы выбиваем их из лесопосадки, за это время они уже успевают окопаться в следующей. Таким образом происходит их постепенное вытеснение,
– подчеркнул Дикий.
Работа, которую ежедневно выполняют наши защитники, очень тяжелая. Именно поэтому мы видим такой темп продвижения, ведь при пехотной войне он не может быть быстрее. К тому же оккупанты увеличили количество личного состава на критическом для них направлении под Токмаком. Правда, забрали резервы с других участков фронта, ведь у них нет запаса ни в Крыму, ни тем более в России.
Они действительно усилили группировку, которая держит Токмак, понимая критическое значение города. Если мы берем Токмак, то практически с гарантией выходим к Азовскому морю. Для них это катастрофа и они понимают ее не хуже, чем мы, поэтому за Токмак будут цепляться всеми силами,
– подчеркнул Дикий.
Ситуация на Южном направлении: что известно
- Вооруженные Силы пользуются определенным успехом в районе населенного пункта Вербовое на Мелитопольском направлении. Об этом рассказал спикер прес-сцентра Сил Обороны Таврического направления Александр Шпутун. По его словам, россияне вынуждены отходить дальше, а украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.
- В конце августа стало известно, что ВСУ зашли в село Роботино и зачистили его от российских захватчиков. Освобождение села позволило продолжать наступательные действия на Южном направлении. Враг пытается всеми силами остановить движение украинских военных и бросает все свои силы на эти направления.
- Генерал Александр Тарнавский объяснял, что Токмак является стратегическим городом для россиян. Сейчас наши военные находятся в 20 километрах от него. В этом районе работают небольшие, однако опасные группы обороны противника. Впрочем, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами, они вынуждены медленно отступать.