Фронт може посипатися: військовий експерт спрогнозував дії окупантів під час контрнаступу ЗСУ

Через неочікувано великі втрати Росія поповнює свої війська мобілізованими. Втім це не лише не допоможе їм під час українського контрнаступу, але й може призвести до фатальних наслідків.

Через моральну неготовність до участі у таких складних бойових діях російські мобілізовані можуть впадати у паніку. Якщо масштаби таких настроїв стануть неконтрольовано великими, це негативно вплине на російські війська під час контрнаступу ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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До контрнаступу не готові

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що всі найбоєздатніші російські війська вже залучені до наступальних чи оборонних операцій в Україні. А для контрнаступу Росії необхідно перекинути значні резерви. Водночас війська окупантів виснажені та дезорганізовані.

У звіті було зроблено кілька важливих висновків – у росіян не вистачає резервів, їх фактично немає. Елітні підрозділи Росії беруть участь у хаотичному наступі, який йде на кількох напрямках. Значною мірою, людський ресурс вичерпаний. Крім того, треба звернути увагу на відсутність координації між діями наступальних російських сил,

– розповів Юрій Федоров.

Окупанти йдуть безсистемно, не координуючись одне з одним. Багато військових є деморалізованими.

Варто зауважити, звіт ISW був написаний не на основі "злитих" даних, але за повідомленнями самих же російських воєнних кореспондентів.

Юрій Федоров про неготовність росіян до контрнаступу: дивитись відео

Натовп, охоплений панікою

Російські війська в Україні підійшли до межі своїх можливостей.

"Під час контрнаступу ЗСУ ймовірний розпад підрозділів військових частин. Командування втратить контроль та можливість керування військами. Офіцери не зможуть впоратись з панічним станом мобілізованих", – зазначив Федоров.

Він додав, що у професійних солдатів на кшталт вагнерівців бойова витримка доволі висока, вони звикли воювати, а нещодавно мобілізовані, потрапивши у таку складну ситуацію, особливо якщо мовиться про Бахмут, часто впадають в паніку. Їхня бойова витримка значно нижча.

Війська можуть перетворитися в охоплений панікою натовп. Масштаби можуть бути різними. Від декількох десятків до декількох тисяч осіб. Це може призвести до того, що фронт посиплеться. Тому що достатньо прорвати оборону у найслабшому місці й тоді стримати наступ панічним військам буде складно, якщо не неможливо,

– наголосив військовий експерт.

Такий моральний стан російських мобілізованих неминучий, оскільки вони не готові психологічно до таких складних боїв.

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