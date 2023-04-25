Фронт может посыпаться: военный эксперт спрогнозировал действия окупантов во время контрнаступления ВСУ

Из-за неожиданно больших потерь Россия восполняет свои войска мобилизованными. Впрочем, это не только не поможет им во время украинского контрнаступления, но и может привести к фатальным последствиям.

Из-за моральной неготовности к участию в столь сложных боевых действиях российские мобилизованные могут впадать в панику. Если масштабы таких настроений станут неконтролируемо большими, это окажет негативное влияние на российские войска во время контрнаступления ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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К контрнаступлению не готовы

В американском Институте изучения войны сообщили, что все боеспособные российские войска уже вовлечены в наступательные или оборонительные операции в Украине. А для контрнаступления России необходимо опрокинуть значительные резервы. В то же время войска оккупантов истощены и дезорганизованы.

В отчете было сделано несколько важных выводов – у россиян не хватает резервов, их практически нет. Элитные подразделения России участвуют в хаотическом наступлении, которое идет по нескольким направлениям. В значительной степени, человеческий ресурс исчерпан. Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие координации между действиями наступательных российских сил,

– рассказал Юрий Федоров.

Оккупанты идут бессистемно, не координируясь друг с другом. Многие военные деморализованы.

Стоит заметить, что отчет ISW был написан не на основе "слитых" данных, но по сообщениям самых же российских военных корреспондентов.

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Толпа, охваченная паникой

Российские войска в Украине подошли к пределу своих возможностей.

"При контрнаступлении ВСУ вероятный распад подразделений воинских частей. Командование потеряет контроль и возможность управления войсками. Офицеры не смогут справиться с паническим состоянием мобилизованных", – отметил Федоров.

Он добавил, что у профессиональных солдат вроде вагнеровцев боевая выдержка достаточно высока, они привыкли воевать, а недавно мобилизованные, попав в такую сложную ситуацию, особенно если говорится о Бахмуте, часто впадают в панику. Их боевая выдержка значительно ниже.

Войска могут превратиться в охваченную паникой толпу. Масштабы могут быть разными. От нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Это может привести к тому, что фронт посыплется. Потому что достаточно прорвать оборону в самом слабом месте, и тогда сдержать наступление паническим войскам будет сложно, если не невозможно,

– подчеркнул военный эксперт.

Такое нравственное состояние русских мобилизованных неизбежно, поскольку они не готовы психологически к таким сложным боям.

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