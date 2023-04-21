Более того, представители военных комиссариатов ходят по общежитиям московских вузов и раздают повестки студентам. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Жители Петербурга начали получать электронные повестки

Российский Санкт-Петербург присоединился к "эксперименту" по рассылке электронных повесток на весенний призыв. Главный военком города Сергей Качковский подчеркнул, что тестовые повестки будут поступать в личный кабинет в приложении "Госуслуги". Россиянин также добавил, что они могут даже поступать в форме SMS-сообщения.

До этого, депутат госдумы России Андрей Картаполов заявлял, что весной 2023 года у е-повесток нет никакой юридической силы. Поэтому, по его словам, военкоматы не имеют права запрещать мужчинам выезд из страны или заключать сделки с недвижимостью. Это делается якобы только для заполнения единого реестра военного учета.

В Москве студентам начали раздавать повестки

В сети ходят сообщения, что в общежитиях московского государственного университета раздают повестки. В одной из таких "открыток", полученной студентом московского вуза, говорится, что ему необходимо явиться в военкомат "на мероприятия, связанные с призывом на военную службу".

Повестки также получили студенты общежитий Национального исследовательского университета МИСИС и российского государственного университета имени Косыгина. По словам одного из студентов, представители военкомата настойчиво предлагали ему пройти срочную службу в армии. Хотя по российскому законодательству студенты очной формы обучения имеют отсрочку – кремлевские власти это совершенно не смущает. Поэтому молодежь России вынуждена следовать за своим диктатором и воевать за его амбиции и "иллюзорное будущее".

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