Весна до літа буде нелегка: від чого залежить контрнаступ ЗСУ

Українці очікують нового контрнаступу ЗСУ вже навесні. Однак коли військові зможуть розпочати наступ та наскільки він буде ефективним, залежить від двох факторів.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, весна 2023 року буде нелегкою для українських бійців.

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Потрібно виснажити потенціал Росії

Крамаров зазначив: щоб ЗСУ могли розпочати контрнаступ, потрібно врахувати два фактори. На його думку, найважливіше завдання для наших військових – виснажити потенціал ворога.

Військовий експерт звернув увагу, що спочатку у наступ Росія кидала приватні військові компанії. Згодом – кадрову армію, яка відступила з України у напрямку Києва.

"Зараз активно кидають підрозділи, які вже більше укомплектовані мобілізованими, які пройшли курс навчання 2-3 місяці. Були укомплектовані різноманітною технікою: є як старі, так і доволі новітні зразки, які ми бачили у напрямку міста Вугледар", – сказав він.

Як пояснив Андрій Крамаров, росіяни накопичили багато фронтової авіації та іншої зброї, якою продовжують штурмувати позиції українських захисників. Також у ворога є достатньо живої сили.

Крім того, військовий експерт переконаний, що великий наступ росіян на Сході розпочався ще місяць тому. Росія намагається вийти на кордони областей, які фейковими референдумами визнала своїми територіями.

Відсунути ЗСУ у Росії, на щастя, не виходить. Ведемо дуже важку, проте прекрасну оборону. І поки ми не виснажимо потенціал ворога, говорити про контрнаступ буде важко,

– стверджує Крамаров.

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ЗСУ потрібна сучасніша техніка

Крамаров вважає, що контрнаступ ЗСУ залежить також від того, з якою швидкістю Україна отримає сучасну техніку. Зокрема, союзники мають передати нашим воїнам самохідні артилерійські установки. Крім того, Україна очікує бойові літаки.

"Нам мають передати найсучасніші САУ – шведські Archer. Відповідно до заявлених ними характеристик, це фантастична машина, яка перевершує все, що у нас зараз є. Навіть, до прикладу САУ CAESAR. Артилерійська робота буде йти доволі щільно з нашого боку. Також я сподіваюсь, що для нашого контрнаступу вже буде передана авіація", – говорить він.

Військовий експерт підкреслив, що ЗСУ наразі перебувають у позиції оборони. Він відзначив, що Україна має систему HIMARS та ствольні артилерії, укомплектовані реактивними снарядами Excalibur. Це дозволяє нашим військовим знищувати найближчі командні пункти ворога, що буде створювати підґрунтя для подальшого контрнаступу.

Проте місяць до літа нас буде чекати досить важка весна. І чим більше ми виснажимо нашого ворога, тим ефективніше ми зможемо провести наш контрнаступ,

– наголосив Крамаров.

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