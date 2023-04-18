Захід готується до всеможливих кроків Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ, — The Guardian

Лідери західних країн закликали "бути готовими" до контрнаступу ЗСУ. Там очікують, що у відповідь на нього Путін застосує будь-які інструменти, зокрема ядерні загрози та кібератаки.

Ядерні погрози з боку Кремля лунають постійно. У березні експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Москва готова відповісти українцям, використавши "абсолютно будь-яку зброю" на спробу повернути український Крим, окупований Росією в 2014 році. На Заході прогнозують, що таких заяв стане набагато більше, тому закликали об'єднатися навколо нашої країни.

Дивіться також Медведєв прямо погрожує НАТО: якою має бути відповідь Альянсу

Захід має діяти рішуче

У Москві, схоже, визнали, що їхні війська незабаром можуть опинитися в глухій обороні в Україні, оскільки зимовий наступ Росії сповільнюється. Як наслідок, Кремль прагне застовпити воєнні дії на довгий час, щоб реорганізувати російську армію новою технікою та солдатами.

На думку анонімних джерел у МЗС Великої Британії, єдиним способом остаточно вирішити конфлікт буде виведення Путіним своїх військ з Криму та надання нашій країні інструментів для остаточного завершення війни. У Сполученому Королівстві також вважають, що держава надає все, що потрібно українській армії, ба більше вже виділяє свій "фонд на чорний день".

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила 17 квітня, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не піде "на все" і не збільшить рівень військової підтримки України. Там зазначили, що "заяв про непохитну підтримку" недостатньо, а "дії все ще не відповідають риториці".

Це також прямо відображає позицію президента Франції Емманюеля Макрона, який повернувшись з Китаю заявив, що Європа не повинна стати "васалом" Сполучених Штатів. Через це уряди країн Східної Європи звинуватили французького очільника в тому, що він зовсім не засвоїв уроків війни. Проте офіційні особи G7 підкреслили, що всі країни-члени саміту включно з Францією єдині в думці, що необхідно запобігти спробам Путіна розділяти світ і володарювати ним.

Які рішення пропонують західні лідери

Ядерна риторика Росії об’єднала міністрів G7, які після двогодинної зустрічі 17 квітня виступили зі спільною заявою, в якій засудили погрози як "неприйнятні" та розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

На саміті учасники також підтвердили свою відданість "посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання" санкцій проти Росії, погодившись бути більш скоординованими. Крім цього, вони хочуть запобігти ухилянню від санкцій і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю Москві.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до війни проти України, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни.

Під час окремих переговорів країни G7, включно з Великою Британією, США, Канадою, Японією та Францією, уклали альянс для розвитку спільних ланцюжків постачі ядерного палива, спрямованих на витіснення Росії з міжнародного ринку атомної енергетики.

Для цього, як заявили департамент енергетичної безпеки Великобританії та компанія з постачання інтернету Net Zero, що п’ять країн використовуватимуть свої сектори ядерної енергетики, щоб підірвати контроль Росії над ланцюгами постачання, відрізавши для Путіна ще один спосіб фінансування свого вторгнення в Україну.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини