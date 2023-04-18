Запад готовится к всевозможным шагам Путина в ответ на контрнаступление ВСУ, – The Guardian

Лидеры западных стран призвали "быть готовыми" к контрнаступлению ВСУ. Там ожидают, что в ответ на него Путин применит любые инструменты, включая ядерные угрозы и кибератаки.

Ядерные угрозы со стороны Кремля звучат постоянно. В марте экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам, использовав "абсолютно любое оружие" на попытку вернуть украинский Крым, оккупированный Россией в 2014 году. На Западе прогнозируют, что таких заявлений станет гораздо больше, поэтому призвали объединиться вокруг нашей страны.

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Запад должен действовать решительно

В Москве, похоже, сочли, что их войска вскоре могут оказаться в глухой обороне в Украине, поскольку зимнее наступление России замедляется. В результате Кремль стремится застолбить военные действия на длительное время, чтобы реорганизовать российскую армию новой техникой и солдатами.

По мнению анонимных источников в МИДе Великобритании, единственным способом окончательно разрешить конфликт будет выведение Путиным своих войск из Крыма и предоставление нашей стране инструментов для окончательного завершения войны. В Соединенном Королевстве также считают, что государство предоставляет все, что нужно украинской армии, более того, уже выделяет свой "фонд на черный день".

Трансатлантическая группа бывших старших дипломатов и военных советников высокого уровня заявила 17 апреля, что война в Украине зайдет в тупик, если Запад не пойдет "на все" и не увеличит уровень военной поддержки Украины. Там отметили, что "заявлений о непоколебимой поддержке" недостаточно, а "действия все еще не соответствуют риторике".

Это также прямо отражает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который вернувшись из Китая, заявил, что Европа не должна стать "вассалом" Соединенных Штатов. Из-за этого правительства стран Восточной Европы обвинили французского руководителя в том, что он вовсе не усвоил уроков войны. Однако официальные лица G7 подчеркнули, что все страны-члены саммита, включая Францию, едины во мнении, что необходимо предотвратить попытки Путина разделять мир и властвовать им.

Какие решения предлагают западные лидеры

Ядерная риторика России объединила министров G7, которые после двухчасовой встречи 17 апреля выступили с общим заявлением, в котором осудили угрозы как "неприемлемые" и раскритиковали план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

На саммите участники также подтвердили свою приверженность "усилению, полной координации и обеспечению соблюдения" санкций против России, согласившись быть более скоординированными. Кроме этого, они хотят предотвратить уклонение от санкций и бороться с третьими сторонами, поставляющими оружие Москве.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся "открытый обмен мнениями" о подходе к войне против Украины, включая "будущие перспективы" прекращения войны.

В ходе отдельных переговоров страны G7, включая Великобританию, США, Канаду, Японию и Францию, заключили альянс для развития общих цепочек поставок ядерного топлива, направленных на вытеснение России с международного рынка атомной энергетики.

Для этого, как заявили департамент энергетической безопасности Великобритании и компания по поставкам интернета Net Zero, пять стран будут использовать свои сектора ядерной энергетики, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок, отрезав для Путина еще один способ финансирования своего вторжения в Украину.

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