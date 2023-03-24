Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, к этим угрозам однозначно нужно относиться серьезно. Дмитрий Медведев, как говорят, слишком любит алкоголь, но все равно он – высокопоставленный российский политик.

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Он – государственный политик. И именно так на Западе относятся к его заявлениям. В Еврокомиссии ответили, что они смогут защитить суд в Гааге. Почему они так сказали? Потому что Гаага на территории ЕС. И не только. Но и на территории НАТО,

– отметил Шейтельман.

Не надо к этому относиться с юмором

Как отметил Шейтельман, в свое время оккупанты также угрожали Украине ракетными ударами и войной. И это действительно случилось – 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война. Поэтому следует очень жестко реагировать на такие заявления.

В свое время, когда Россия только начинала свой ядерный шантаж, на Западе все очень резко отреагировали. Великобритания заявила, что нанесет аналогичный ответный удар без консультации с НАТО. А США грозились уничтожить Черноморский флот России, а затем предпринять и другие важные шаги.

Как НАТО должно отреагировать на угрозы Медведева – мнение Шейтельмана: смотрите видео

Шейтельман убежден – Запад должен еще раз подчеркнуть России, что в случае удара по территории НАТО ее военные мощности будут уничтожены. Также в Альянсе должен разработать план уничтожения фрегата "Адмирал Горшков", откуда могут запустить гиперзвуковые ракеты "Оникс".

Абсурдные заявления Медведева: коротко