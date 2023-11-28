Не лише F-16, – військовий експерт сказав, яка зброя може зламати хід війни
Постачання зброї Україні залишається гострим питанням. Захисники потребують достатньої кількості винищувачів F-16, але не лише їх.
Військовий експерт Петро Черник перелічив 24 Каналу основні зразки озброєння, які можуть переламати хід російсько-української війни. За його словами, ідеться про авіацію, велику кількість далекобійних ракет і важких бомб, а також засоби радіоелектронної боротьби.
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"Якщо оце все застосовувати постійно, регулярно, невтомно хоча б місяць, то не проблема зламати хід війни", – констатував Черник.
Більше про далекобійні ракети
Військовий експерт відзначив високоточну крилату ракету класу "повітря – земля" AGM-158 JASSM, яка в найкращій комплектації завдає ударів на відстань понад 900 кілометрів.
Це все навколо Криму можна вибивати – з баржами й великими десантними кораблями, які можуть туди щось довозити, не кажучи вже про Кримський міст. За допомогою великих ракетних залпів не становить абсолютно жодної проблеми його упідводнити,
– зазначив Черник.
Крім того, Україна потребує більшої кількості ATACMS.
Більше про касетні бомби
Україна вже продемонструвала ефективність застосування касетних боєприпасів на полі бою, дотримуючись принципів. Однак потрібні ще касетні бомби, зокрема CBU-100, яка має 247 бойових компонентів у комплектації Mk 118.
"Засіваються кількома бомбами такі площі, що гине все, що може загинути, з технікою включно", – зазначив Черник.
Військова допомога Україні: останні новини
- США оголосили новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Оскільки пакет містить лише одну установку HIMARS, вона може бути із "сюрпризом" – для GLSDB або ATACMS.
- Одещину оснастять додатковими системами протиповітряної оборони. Про це з партнерами домовився Володимир Зеленський, щоб гарантувати безпеку зернового коридору.
- У грудні відбудеться саміт ЄС, на якому обговорюватимуть фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Однак Угорщина погрожує заблокувати цю допомогу.