Не только F-16, – военный эксперт сказал, какое оружие нужно ВСУ для прорыва

Снабжение Украины оружием остается острым вопросом. Защитники нуждаются в достаточном количестве истребителей F-16, но не только в них.

Военный эксперт Петр Черник перечислил 24 Каналу главные образцы вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны. По его словам, речь идет об авиации, большом количестве дальнобойных ракет и тяжелых бомб, а также средствах радиоэлектронной борьбы.

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"Если это все применять постоянно, регулярно, без устали хотя бы месяц, то не проблема сломать ход войны", – констатировал Черник.

Больше о дальнобойных ракетах

Военный эксперт отметил высокоточную крылатую ракету класса "воздух – земля" AGM-158 JASSM, которая в лучшей комплектации наносит удары на расстояние более 900 километров.

Это все вокруг Крыма можно выбивать – с баржами и большими десантными кораблями, которые могут туда что-то довозить, не говоря уже о Крымском городе. С помощью больших ракетных залпов не представляет абсолютно никакой проблемы его потопить,

– отметил Черник.

Кроме того, Украина нуждается в большем количестве ATACMS.

Больше о кассетных бомбах

Украина уже продемонстрировала эффективность применения кассетных боеприпасов на поле боя, придерживаясь принципов. Однако требуются еще кассетные бомбы, в том числе CBU-100, которая имеет 247 боевых компонентов в комплектации Mk 118.

"Засеваются несколькими бомбами такие площади, что гибнет все, что может погибнуть, с техникой включительно", – отметил Черник.

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