Контроль Азербайджану і припинення вогню: Вірменія виведе війська з Нагірного Карабаху

"Влада" Нагірного Карабаху вирішила прийняти пропозицію Азербайджану та припинити вогонь. Там заявили, що вони оборонялись, проте Баку зумів взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв'язок.

Відповідні повідомлення опублікували місцеві ЗМІ з посиланням на інфоцентр невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки". Там заявили, що вогонь припиняють з 13:00 20 вересня 2023 року.

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Що відбувається у Нагірному Карабаху

"Влада "Республіки Арцах" приймає пропозицію командування російської "миротворчої місії" щодо припинення вогню,

– заявили в Нагірному Карабаху.

Там пояснили, що вони намагались оборонятися від Азербайджану, проте останні переважали у живій силі та бойовій техніці, завдавши їм втрат.

Саме тому в Нагірному Карабаху заявили, що:

так звана їхня "армія оборони Нагірного Карабаху" буде розформована та роззброєна;

незаконні збройні формування "залишають бойові позиції та військові пости й повністю роззброюються, залишають територію Азербайджану";

Вірменія виведе свої війська, техніку та зброю з території Нагірного Карабаху;

важку зброю та техніку здадуть.

Запланували перемовини між Азербайджаном та населенням Нагірного Карабаху

В Нагірному Карабаху заявили, що згідно з досягнутою домовленістю, на зустрічі в місті Євлах 21 вересня 2023 року та в ході наступних зустрічей між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджану обговорюватимуться:

питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху;

питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану.

У Росії вже поспішили відреагувати. Зокрема, рупор російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "де-юре мовиться про дії Баку на своїй території".

Варто зауважити, що Росія не допомогла Вірменії, хоч Нікол Пашинян 19 вересня закликав "російських миротворців" вжити заходів, щоб припинити "агресію".

Натомість тепер російські пропагандисти заявили, що угоди досягнули нібито "за посередництва "російських миротворців".

Коротко про загострення в Нагірному Карабаху