Контроль Азербайджана и прекращение огня: Армения выведет войска из Нагорного Карабаха

"Власти" Нагорного Карабаха решили принять предложение Азербайджана и прекратить огонь. Там заявили, что они оборонялись, однако Баку сумел взять под контроль ряд высот и стратегических транспортных развязок.

Соответствующие сообщения были опубликованы местными СМИ со ссылкой на инфоцентр непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". Там заявили, что огонь прекращают с 13:00 20 сентября 2023 года.

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Что происходит в Нагорном Карабахе

"Власти "Республики Арцах" принимают предложение командования российской "миротворческой миссии" по прекращению огня,

– заявили в Нагорном Карабахе.

Там объяснили, что они пытались обороняться от Азербайджана, однако последние преобладали в живой силе и боевой технике, нанеся им урон.

Именно поэтому в Нагорном Карабахе заявили, что:

так называемая их "армия обороны Нагорного Карабаха" будет расформирована и разоружена;

незаконные вооруженные формирования "оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана";

Армения выведет свои войска, технику и орудие с местности Нагорного Карабаха;

тяжелое оружие и технику сдадут.

Запланированы переговоры между Азербайджаном и населением Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе заявили, что согласно достигнутой договоренности, на встрече в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе следующих встреч между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана будут обсуждаться:

вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха;

вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.

В России уже поспешили отреагировать. В частности, рупор российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "де-юре говорится о действиях Баку на своей территории".

Следует заметить, что Россия не помогла Армении, хотя Никол Пашинян 19 сентября призвал "российских миротворцев" принять меры, чтобы прекратить "агрессию".

Теперь же российские пропагандисты заявили, что соглашения достигли якобы "при посредничестве "российских миротворцев".

Кратко об обострении в Нагорном Карабахе