Південна Корея випадково відкрила вогонь на кордоні з КНДР

Південнокорейський військовий випадково випустив кулеметну чергу у бік Північної Кореї. Інцидент стався в демілітаризованій зоні, після чого Сеул оперативно сповістив Пхеньян, щоб уникнути напруги.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency. На кордоні між Південною і Північною Кореєю стався інцидент зі стріляниною.

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Південна Корея випадково обстріляла кордон із КНДР

Південнокорейський військовослужбовець випадково випустив чергу з кулемета у бік КНДР, після чого Сеул негайно повідомив Пхеньян про ситуацію.

Випадок трапився вранці у середу в демілітаризованій зоні поблизу округу Чеорвон, що за 70 кілометрів на північ від Сеула. Солдат зі сторожового поста випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6.

Військові чиновники заявили, що одразу після стрільби увімкнули гучномовці та повідомили Північну Корею про інцидент, аби уникнути непорозумінь.

За попередніми даними, кулі могли не долетіти до території КНДР – їхні сліди знайшли на укріплених дверях. У Південній Кореї наголосили, що наразі жодної незвичайної активності з боку КНДР не зафіксовано.