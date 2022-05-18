На кордоні з ЄС впродовж року створять додаткові залізничні термінали, – Кубраков

На кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією впродовж року буде створено додаткові залізничні термінали.

Збільшення залізничного транспортного потенціалу дозволить збалансувати втрату великої частини експортних потужностей України.

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Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на засіданні Комітету Європарламенту з питань транспорту та туризму (TRAN).

Спільно з системоутворюючими підприємствами країни ми напрацьовуємо точкові рішення для відновлення ланцюгів постачань, спільно з нашими дружніми сусідами розробляємо чисельні інфраструктурні проєкти, які розширять «вузькі місця» на кордоні та дозволять пришвидшити рух товарів,

– сказав він.

Міністр очікує, що Україні разом з європейськими партнерами вдасться збільшити перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня, враховуючи, що наразі загальні обсяги перевезень впали втричі.

Це особливо важливо, враховуючи залежність світових ринків від українського агроекспорту,

– наголосив Кубраков.

Також очільник Мінінфраструктури зазначив, що на цей час основним способом експорту продукції з високою доданою вартістю є перевезення через автомобільні пункти пропуску. Румунія та Молдова, в свою чергу, дозволили проїзд автомобільним транспортом через їх кордони та території без дозволів, що значно пришвидшує логістику.

Ініціативу вже підтримали 12 країн ЄС

Наразі нашу ініціативу вже підтримали 12 країн ЄС та скасували двосторонні та транзитні дозволи для українських перевізників. Це Болгарія, Угорщина, Італія, Данія, Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Австрія, Греція, Німеччина. Ми очікуємо, що таких країн стане більше,

– додав Кубраков.

Під час засідання міністр також розповів, що в умовах блокади морських портів в Чорному та Азовському морях Україна створила Дунайський морський кластер, який включає порти, які розташовані в Дунайському регіоні. За його словами, це рішення певною мірою допомагає покращити ситуацію з експортом, але навіть близько не компенсує заблоковані Чорноморські порти.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про те, що Україна та Польща домовилися спростити контроль за імпортом та експортом аграрної продукції між країнами.

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