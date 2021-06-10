Росія хоче, щоб Україна нічого не робила, – Кориневич про невдоволення Кремля корінними народами

Росія вкотре висловила своє невдоволення справами в Україні. Цього разу їм не сподобався законопроєкт про корінні народи, який вніс у Раду Володимир Зеленський.

Представник президента України у Криму Антон Кориневич вважає, що не варто зважати на чергові претензії Росії. Україні потрібно робити важливі кроки.

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"Росія хотіла б, щоб Україна нічого не робила для Криму та корінного кримськотатарського народу", – сказав він.

Депутати Держдуми Росії у спільній заяві назвали законопроєкт " " . Водночас Володимир Путін порівняв Україну з нацистською Німеччиною та назвав її "породженням радянського союзу"

За словами Кориневича, українська влада здійснила важливі ініціативи, зокрема:

прийняла стратегію деокупації та реінтеграції Криму, чого не було 7 років;

засновує Кримську платформу, 23 серпня відбудеться її саміт у Києві;

президент вніс законопроєкт про корінні народи України, на який довго чекали кримські татари.

Відповідно це все Росію не влаштовує, тому ми бачимо такі заяви президента Росії та рішення Держдуми. Однак нас не має це цікавити, ми маємо своє робити,

– запевнив Кориневич.

Він зауважив, що законопроєкт про корінні народи необхідно проголосувати до саміту Кримської платформи.

Кориневич: Законопроєкт не дискримінує, а захищає

Український законопроєкт про корінні народи визначає такими кримських татар, караїмів і кримчаків.

За словами представника Зеленського у Криму, цей законопроєкт направлений на захист корінних народів. Згідно з ним, ці люди вважаються народами, які перебувають під загрозою. Насамперед мовиться про кримськотатарський народ, адже він є постійним об'єктом порушення прав людини та воєнних злочинів з боку окупантів.

Караїмів і кримчаків, ймовірно, залишилося лише декілька сотень, тому ці народи точно потребують захисту з боку держави,

– наголосив Кориневич.

Представник президента пояснив, що законопроєкт дозволяє народам мати свої представницькі органи, з якими держава співпрацюватиме для їхнього захисту.

"Цей закон абсолютно не про дискримінацію. Він навпаки про захист народів. Безумовно, росіяни не можуть бути корінним народом, адже це національна меншина. У росіян є своя держава", – підсумував він.

Кориневич пояснив, чому законопроєкт про корінні народи є важливим: відео