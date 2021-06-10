Замість маніпуляцій щодо українських законодавчих ініціатив керівництву Росії варто зайнятися забезпеченням прав нацменшин і корінних народів у своїй країні. Так вважає Дмитро Кулеба, очільник МЗС.

Читайте також Путін сів у калюжу, коментуючи законопроєкт Зеленського, – російський журналіст Яковенко

Що сказав Путін

Російський президент назвав Україну "породженням радянського періоду". Натомість поділ на корінні і не корінні народи він порівняв з нацистською Німеччиною.

Ініціативу Зеленського він вважає "огидною". Мовляв, називати росіян некорінним народом України не просто некоректно, а смішно й безглуздо.

Що відповів Кулеба

Український міністр підкреслив, що законопроєкт Зеленського повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції. Кулеба також звернув увагу й на те, що цей документ не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями російського президента.

За його словами, термін "корінні народи" присутній у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Тож Україна хоче реалізувати ці норми в національному законодавстві. Як зазначив очільник МЗС, у законопроєкті вказано, які народи можна вважати корінними. А саме – самобутні етнічні спільноти, які сформувалися на території України.

Довідка. Мовиться про ті, які становлять етнічну меншість і не мають власної держави. В Україні це насамперед – кримські татари, караїми та кримчаки.

Кулеба зазначив, що Конституція України зобов'язує державу захищати корінні народи й національні меншини. Водночас прямо гарантує рівність усіх громадян.

Тому заяви про якісь утиски у результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності,

– наголосив міністр.

"В Україні також ніколи не обмежувалися права російської нацменшини. Захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом", – додав він.

Що натомість відбувається у Росії

Крім цього, Кулеба звернув увагу й на те, що утиски національних меншин і корінних народів присутні саме у Росії. Адже там триває репресивна політика щодо українських громадських організацій.

Урядовець підкреслив, що МЗС України рішуче протестує проти таких репресивних дій. Мовиться, зокрема, про вказані нище кричущі факти.

У 2010 році Верховний суд Росії ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії.

У 2012 році цей же ж суд ліквідував Об'єднання українців Росії та вилучив його з Єдиного держреєстру юридичних осіб.

та вилучив його з Єдиного держреєстру юридичних осіб. У 2017 році влада Москви ліквідувала Бібліотеку української літератури .

. У 2019 році російська генпрокуратура визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією" на території Росії.

Також Кулеба наголосив, що Кремль продовжує репресивну політику проти корінного народу України, кримських татар в окупованому Криму.