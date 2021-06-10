Россия хочет, чтобы Украина ничего не делала, – Кориневич о недовольстве РФ коренными народами

Россия в очередной раз выразила свое недовольство делами в Украине. На этот раз им не понравился законопроект о коренных народах, который внес в Раду Владимир Зеленский.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что не стоит обращать внимание на очередные претензии России. Украине нужно делать важные шаги.

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"Россия хотела бы, чтобы Украина ничего не делала для Крыма и коренного крымскотатарского народа",– сказал он.

Депутаты Госдумы России в совместном заявлении назвали законопроект "вопиющей провокацией" . Вместе с тем Владимир Путин сравнил Украину с нацистской Германией и назвал ее "порождением советского союза".

По словам Кориневича, украинская власть осуществила важные инициативы, в частности:

приняла стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, чего не было 7 лет;

основывает Крымскую платформу, 23 августа состоится ее саммит в Киеве;

президент внес законопроект о коренных народах Украины, который долго ожидали крымские татары.

Соответственно это все Россию не устраивает, поэтому мы видим такие заявления президента России и решения Госдумы. Однако нас это не должно интересовать, мы свое будем делать,

– заверил Кориневич.

Он отметил, что за законопроект о коренных народах необходимо проголосовать до саммита Крымской платформы.

Кориневич: Законопроект не дискриминирует, а защищает

Украинский законопроект о коренных народах определяет такими крымских татар, караимов и крымчаков.

По словам представителя Зеленского в Крыму, этот законопроект направлен на защиту коренных народов. Согласно ему, эти люди считаются народами, которые находятся под угрозой. Прежде всего говорится о крымскотатарском народе, ведь он является постоянным объектом нарушения прав человека и военных преступлений со стороны оккупантов.

Караимов и крымчаков, вероятно, осталось лишь несколько сотен, поэтому эти народы точно нуждаются в защите со стороны государства,

– отметил Кориневич.

Представитель президента объяснил, что законопроект позволяет народам иметь свои представительные органы, с которыми государство будет сотрудничать для их защиты.

"Этот закон совершенно не о дискриминации. Он наоборот о защите народов. Безусловно, россияне не могут быть коренным народом, ведь это национальное меньшинство. У россиян есть свое государство", – подытожил он.

Кориневич объяснил, почему законопроект о коренных народах важен: видео