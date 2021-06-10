Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что не стоит обращать внимание на очередные претензии России. Украине нужно делать важные шаги.
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"Россия хотела бы, чтобы Украина ничего не делала для Крыма и коренного крымскотатарского народа",– сказал он.
По словам Кориневича, украинская власть осуществила важные инициативы, в частности:
- приняла стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, чего не было 7 лет;
- основывает Крымскую платформу, 23 августа состоится ее саммит в Киеве;
- президент внес законопроект о коренных народах Украины, который долго ожидали крымские татары.
Соответственно это все Россию не устраивает, поэтому мы видим такие заявления президента России и решения Госдумы. Однако нас это не должно интересовать, мы свое будем делать,
– заверил Кориневич.
Он отметил, что за законопроект о коренных народах необходимо проголосовать до саммита Крымской платформы.
Кориневич: Законопроект не дискриминирует, а защищает
По словам представителя Зеленского в Крыму, этот законопроект направлен на защиту коренных народов. Согласно ему, эти люди считаются народами, которые находятся под угрозой. Прежде всего говорится о крымскотатарском народе, ведь он является постоянным объектом нарушения прав человека и военных преступлений со стороны оккупантов.
Караимов и крымчаков, вероятно, осталось лишь несколько сотен, поэтому эти народы точно нуждаются в защите со стороны государства,
– отметил Кориневич.
Представитель президента объяснил, что законопроект позволяет народам иметь свои представительные органы, с которыми государство будет сотрудничать для их защиты.
"Этот закон совершенно не о дискриминации. Он наоборот о защите народов. Безусловно, россияне не могут быть коренным народом, ведь это национальное меньшинство. У россиян есть свое государство", – подытожил он.
Кориневич объяснил, почему законопроект о коренных народах важен: видео