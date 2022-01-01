Довічний імунітет від вакцини, еволюція COVID-19: новини про коронавірус 1 січня

1 січня 2022 , 18:24
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Японія розробляє вакцину від коронавірусу, здатну захищати людину на все життя. Вчені кажуть, що коронавірус еволюціонує, через це Омікрон завдає менше шкоди легеням, ніж інші штами. Кількість COVID-хворих в Україні збільшиться. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Вчора, 31 грудня, в Україні коронавірус діагностували у 5 026 осіб. З них 262 – діти, ще 74 – медичні працівники. До лікарень потрапили 1554 людини. На жаль, не вдалось врятувати 190 осіб з недугою. Хворобу за добу подолали 6 073 людини.

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Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 54666 тестувань на коронавірус. Зокрема,22 507 досліджень було проведено методом ПЛР, 4 367 – методом ІФА та 27 792 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Скільки випадків виявили в регіонах

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у столиці, а також на Львівщині та у Київській області.

  • Київ – 976;
  • Вінницька область – 159;
  • Волинська область – 58;
  • Дніпропетровська область – 119;
  • Донецька область – 184;
  • Житомирська область – 176;
  • Закарпатська область – 163;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 190;
  • Київська область – 315;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 41;
  • Львівська область – 443;
  • Миколаївська область – 120;
  • Одеська область – 240;
  • Полтавська область – 256;
  • Рівненська область – 83;
  • Сумська область – 139;
  • Тернопільська область – 132;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 262;
  • Черкаська область – 181;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 269.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

За минулу добу 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу отримали 183 особи, а бустерну дозу – 552.

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Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 січня виявили 3 672 675 хворих на коронавірус, 3 474 931 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 96 089 мешканців країни.


Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За попередню добу в Україні 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Щеплення проводила 671 мобільна бригада з імунізації, 3 239 пункти щеплення та 403 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 14 713 309 людей;
  • отримали дві дози – 13 734 741 людина;
  • отримали додаткову дозу – 4 063 людини;
  • бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом провели 28 457 565 щеплень.

Зверніть увагу!  Центри вакцинації не працюватимуть 1 і 2 січня 2022 року. Вони відновлять свою роботу 3 січня 2022 року.

Якими вакцинами імунізували українців

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
  • Coronavac – 4 788 204,
  • AstraZeneca – 1 621 533,
  • Moderna – 1 470 661,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Прогнози щодо пандемії

Джерело: "РБК-Україна"

Україна і світ будуть з COVID-19 і в новому році. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він спрогнозував ще більшу хвилю коронавірусу. На це впливає 3 чинники:

  • тривалість імунітету і яка частка реінфекцій зустрічається серед заражених;
  • другий аспект пов'язаний з першим – це мутації вірусу: поява нових штамів впливає і на імунітет.
  • наскільки швидко проходить вакцинація і який її охоплення.

В Україні настане ще більша хвиля коронавірусу

Джерело: "РБК-Україна"

Експерти прогнозують, що в Україні настане ще більша хвиля коронавірусу. А кількість хворих поки буде лише збільшуватись у першому півріччі 2022 року.

Увага! Головний санлікар країни Ігор Кузін також заявив, що в Україні очікують на підвищення захворюваності. Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року.

Україна докупила препарати для пацієнтів з COVID

Джерело: "Медзакупівлі"

Державне підприємство "Медичні закупівлі" провело додаткову закупівлю препарату тоцилізумаб. Його використовють для лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.

Новини про коронавірус у світі 1 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 31 грудня у світі виявили понад 288 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія.

Австралія зустріла Новий рік рекордною кількістю заражень на COVID-19

Джерело: департамент охорони здоров'я Австралії

Австралія почала 2022 рік з рекордної кількості випадків зараження коронавірусу. В деяких штатах сьогодні фіксують спалах захворювання.

 

Дослідження про коронавірус

Японія розробляє вакцину від коронавірусу із довічним захистом

Джерело: The Japan Times

Група японських учених з Токійського інституту медичних наук розробляє вакцину від коронавірусу, яка була б здатна захищати організм людини протягом усього життя. Взяли за основу вакцину проти віспи.

Ідея японських учених у тому, щоб створити рекомбінантний вірус осповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. На їхню думку, такий підхід може призвести до вироблення довічного клітинного імунітету від коронавірусу.

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Омікрон менше вражає легені, ніж інші штами COVID-19

Джерело: The New York Times

З'ясувалось, що штам коронавірусу Омікрон менше вражає легені, ніж інші варіанти коронавірусу. Натомість інфекція впливає на ніс, горло і трахею.

Ці дослідження показують, що так відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах, у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом. Проте перебіг хвороби буде проходити легше.

Автор: Аліна Оліховська