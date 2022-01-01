Пожизненный иммунитет от вакцины, эволюция COVID-19: новости о коронавирусе 1 января

Япония разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать человека на всю жизнь. Ученые говорят, что коронавирус эволюционирует, из-за этого Омикрон наносит меньше вреда легким, чем другие штаммы. Количество COVID-больных в Украине увеличится. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 31 декабря, в Украине коронавирус диагностировали у 5 026 человек. Из них 262 – дети, еще 74 – медицинские работники. В больницы попали 1554 человека. К сожалению, не удалось спасти 190 человек с недугом. Болезнь за сутки преодолели 6 073 человека.

Актуально ВОЗ предоставила новые рекомендации по вакцинации населения

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 54666 тестирований на коронавирус. В частности 22 507 исследований было проведено методом ПЦР, 4 367 – методом ИФА и 27 792 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Сколько случаев обнаружили в регионах

Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в столице, а также на Львовщине и в Киевской области.

Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровенская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине

За минувшие сутки 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354. Дополнительную дозу получили 183 человека, а бустерную дозу – 552.

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Что известно о коронавирусе в Украине По состоянию на утро 1 января выявили 3 672 675 больных коронавирусом, 3 474 931 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 96 089 жителей страны.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки в Украине 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

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Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

Прививки проводила 671 мобильная бригада по иммунизации, 3 239 пункта прививки и 403 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:

получили первую дозу – 14 713 309 людей;

получили две дозы – 13 734 741 человек;

получили дополнительную дозу – 4 063 человека;

бустерную дозу – 5 452 человека.

Всего провели 28 457 565 прививок.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,

Coronavac – 4 788 204,

AstraZeneca – 1 621 533,

Moderna – 1 470 661,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2022 года.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Прогнозы по пандемии

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Источник:"РБК-Украина"

Украина и мир будут с COVID-19 и в новом году. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он спрогнозировал еще большую волну коронавируса. На это влияет 3 фактора:

длительность иммунитета и какая доля реинфекций встречается среди зараженных;

второй аспект связан с первым – это мутации вируса: появление новых штаммов влияет и на иммунитет.

насколько быстро проходит вакцинация и ее охват.

В Украине наступит еще большая волна коронавируса

Источник:"РБК-Украина"

Эксперты прогнозируют, что в Украине наступит еще большая волна коронавируса. А количество больных пока будет только увеличиваться в первом полугодии 2022 года.

Украина докупила препараты для пациентов с COVID

Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине ожидают повышения заболеваемости. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года

Источник:"Медзакупки"

Государственное предприятие "Медицинские закупки" провело дополнительную закупку препарата тоцилизумаб. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Новости о коронавирусе в мире 1 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 31 декабря в мире обнаружили более 288 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия.

Австралия встретила Новый год рекордным количеством заражений COVID-19

Источник: департамент здравоохранения Австралии

Австралия начала 2022 год с рекордного количества случаев заражения коронавирусом. В некоторых штатах сегодня фиксируют вспышку заболевания.

Исследование коронавируса

Япония разрабатывает вакцину от коронавируса с пожизненной защитой

Источник: Japan Times

Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека в течение всей жизни. Взяли за основу вакцину против оспы.

Идея японских ученых в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, который содержит спаечный белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Больше здесь Будет защищать от COVID-19 всю жизнь: японские ученые разрабатывают новую вакцину

Омикрон меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19

Источник: New York Times

Выяснилось, что штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса. Вместо этого инфекция воздействует на нос, горло и трахею.

Эти исследования показывают, что так происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем. Однако течение болезни будет проходить легче.