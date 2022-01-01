Пожизненный иммунитет от вакцины, эволюция COVID-19: новости о коронавирусе 1 января
Япония разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать человека на всю жизнь. Ученые говорят, что коронавирус эволюционирует, из-за этого Омикрон наносит меньше вреда легким, чем другие штаммы. Количество COVID-больных в Украине увеличится. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Вчера, 31 декабря, в Украине коронавирус диагностировали у 5 026 человек. Из них 262 – дети, еще 74 – медицинские работники. В больницы попали 1554 человека. К сожалению, не удалось спасти 190 человек с недугом. Болезнь за сутки преодолели 6 073 человека.
Актуально ВОЗ предоставила новые рекомендации по вакцинации населения
Охват тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 54666 тестирований на коронавирус. В частности 22 507 исследований было проведено методом ПЦР, 4 367 – методом ИФА и 27 792 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Сколько случаев обнаружили в регионах
Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в столице, а также на Львовщине и в Киевской области.
- Киев – 976;
- Винницкая область – 159;
- Волынская область – 58;
- Днепропетровская область – 119;
- Донецкая область – 184;
- Житомирская область – 176;
- Закарпатская область – 163;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 190;
- Киевская область – 315;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 41;
- Львовская область – 443;
- Николаевская область – 120;
- Одесская область – 240;
- Полтавская область – 256;
- Ровенская область – 83;
- Сумская область – 139;
- Тернопольская область – 132;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 37;
- Хмельницкая область – 262;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 269.
Какова ситуация с вакцинацией в Украине
За минувшие сутки 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354. Дополнительную дозу получили 183 человека, а бустерную дозу – 552.
К теме Данилов предупредил об угрозах, которые Омикрон может принести уже в феврале
Что известно о коронавирусе в УкраинеПо состоянию на утро 1 января выявили 3 672 675 больных коронавирусом, 3 474 931 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 96 089 жителей страны.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки в Украине 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.
К теме В Украине в последний день 2021 года COVID-19 обнаружили у более 5 тысяч людей
Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.
Прививки проводила 671 мобильная бригада по иммунизации, 3 239 пункта прививки и 403 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 713 309 людей;
- получили две дозы – 13 734 741 человек;
- получили дополнительную дозу – 4 063 человека;
- бустерную дозу – 5 452 человека.
Всего провели 28 457 565 прививок.Обратите внимание! Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2022 года.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
- Coronavac – 4 788 204,
- AstraZeneca – 1 621 533,
- Moderna – 1 470 661,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала
Прогнозы по пандемии
Источник:"РБК-Украина"
Украина и мир будут с COVID-19 и в новом году. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он спрогнозировал еще большую волну коронавируса. На это влияет 3 фактора:
- длительность иммунитета и какая доля реинфекций встречается среди зараженных;
- второй аспект связан с первым – это мутации вируса: появление новых штаммов влияет и на иммунитет.
- насколько быстро проходит вакцинация и ее охват.
В Украине наступит еще большая волна коронавируса
Источник:"РБК-Украина"
Эксперты прогнозируют, что в Украине наступит еще большая волна коронавируса. А количество больных пока будет только увеличиваться в первом полугодии 2022 года.Внимание! Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине ожидают повышения заболеваемости. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.
Украина докупила препараты для пациентов с COVID
Источник:"Медзакупки"
Государственное предприятие "Медицинские закупки" провело дополнительную закупку препарата тоцилизумаб. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Новости о коронавирусе в мире 1 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 31 декабря в мире обнаружили более 288 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия.
Австралия встретила Новый год рекордным количеством заражений COVID-19
Источник: департамент здравоохранения Австралии
Австралия начала 2022 год с рекордного количества случаев заражения коронавирусом. В некоторых штатах сегодня фиксируют вспышку заболевания.
Исследование коронавируса
Япония разрабатывает вакцину от коронавируса с пожизненной защитой
Источник: Japan Times
Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека в течение всей жизни. Взяли за основу вакцину против оспы.
Идея японских ученых в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, который содержит спаечный белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.
Больше здесь Будет защищать от COVID-19 всю жизнь: японские ученые разрабатывают новую вакцину
Омикрон меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19
Источник: New York Times
Выяснилось, что штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса. Вместо этого инфекция воздействует на нос, горло и трахею.
Эти исследования показывают, что так происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем. Однако течение болезни будет проходить легче.