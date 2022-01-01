Пожизненный иммунитет от вакцины, эволюция COVID-19: новости о коронавирусе 1 января

1 января 2022 , 18:24
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Япония разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать человека на всю жизнь. Ученые говорят, что коронавирус эволюционирует, из-за этого Омикрон наносит меньше вреда легким, чем другие штаммы. Количество COVID-больных в Украине увеличится. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 31 декабря, в Украине коронавирус диагностировали у 5 026 человек. Из них 262 – дети, еще 74 – медицинские работники. В больницы попали 1554 человека. К сожалению, не удалось спасти 190 человек с недугом. Болезнь за сутки преодолели 6 073 человека.

Актуально ВОЗ предоставила новые рекомендации по вакцинации населения

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 54666 тестирований на коронавирус. В частности 22 507 исследований было проведено методом ПЦР, 4 367 – методом ИФА и 27 792 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Сколько случаев обнаружили в регионах

Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в столице, а также на Львовщине и в Киевской области.

  • Киев – 976;
  • Винницкая область – 159;
  • Волынская область – 58;
  • Днепропетровская область – 119;
  • Донецкая область – 184;
  • Житомирская область – 176;
  • Закарпатская область – 163;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 190;
  • Киевская область – 315;
  • Кировоградская область – 61;
  • Луганская область – 41;
  • Львовская область – 443;
  • Николаевская область – 120;
  • Одесская область – 240;
  • Полтавская область – 256;
  • Ровенская область – 83;
  • Сумская область – 139;
  • Тернопольская область – 132;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 37;
  • Хмельницкая область – 262;
  • Черкасская область – 181;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 269.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине

За минувшие сутки 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354. Дополнительную дозу получили 183 человека, а бустерную дозу – 552.

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Что известно о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 1 января выявили 3 672 675 больных коронавирусом, 3 474 931 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 96 089 жителей страны.


Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки в Украине 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

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Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

Прививки проводила 671 мобильная бригада по иммунизации, 3 239 пункта прививки и 403 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:

  • получили первую дозу – 14 713 309 людей;
  • получили две дозы – 13 734 741 человек;
  • получили дополнительную дозу – 4 063 человека;
  • бустерную дозу  –  5 452 человека.

Всего провели 28 457 565 прививок.

Обратите внимание! Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2022 года.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
  • Coronavac – 4 788 204,
  • AstraZeneca – 1 621 533,
  • Moderna – 1 470 661,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Прогнозы по пандемии

Источник:"РБК-Украина"

Украина и мир будут с COVID-19 и в новом году. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он спрогнозировал еще большую волну коронавируса. На это влияет 3 фактора:

  • длительность иммунитета и какая доля реинфекций встречается среди зараженных;
  • второй аспект связан с первым – это мутации вируса: появление новых штаммов влияет и на иммунитет.
  • насколько быстро проходит вакцинация и ее охват.

В Украине наступит еще большая волна коронавируса

Источник:"РБК-Украина"

Эксперты прогнозируют, что в Украине наступит еще большая волна коронавируса. А количество больных пока будет только увеличиваться в первом полугодии 2022 года.

Внимание! Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине ожидают повышения заболеваемости. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.

Украина докупила препараты для пациентов с COVID

Источник:"Медзакупки"

Государственное предприятие "Медицинские закупки" провело дополнительную закупку препарата тоцилизумаб. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Новости о коронавирусе в мире 1 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 31 декабря в мире обнаружили более 288 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия.

Австралия встретила Новый год рекордным количеством заражений COVID-19

Источник: департамент здравоохранения Австралии

Австралия начала 2022 год с рекордного количества случаев заражения коронавирусом. В некоторых штатах сегодня фиксируют вспышку заболевания.

 

Исследование коронавируса

Япония разрабатывает вакцину от коронавируса с пожизненной защитой

Источник: Japan Times

Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека в течение всей жизни. Взяли за основу вакцину против оспы.

Идея японских ученых в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, который содержит спаечный белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Больше здесь Будет защищать от COVID-19 всю жизнь: японские ученые разрабатывают новую вакцину

Омикрон меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19

Источник: New York Times

Выяснилось, что штамм коронавируса Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса. Вместо этого инфекция воздействует на нос, горло и трахею.

Эти исследования показывают, что так происходит эволюция коронавируса. Она направлена на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях, у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем. Однако течение болезни будет проходить легче.

Автор: Аліна Оліховська