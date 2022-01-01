Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Вчора, 31 грудня, в Україні коронавірус діагностували у 5 026 осіб. З них 262 – діти, ще 74 – медичні працівники. До лікарень потрапили 1554 людини. На жаль, не вдалось врятувати 190 осіб з недугою. Хворобу за добу подолали 6 073 людини.
Актуально ВООЗ надала нові рекомендації щодо вакцинації населення
Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 54666 тестувань на коронавірус. Зокрема,22 507 досліджень було проведено методом ПЛР, 4 367 – методом ІФА та 27 792 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Скільки випадків виявили в регіонах
Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у столиці, а також на Львівщині та у Київській області.
- Київ – 976;
- Вінницька область – 159;
- Волинська область – 58;
- Дніпропетровська область – 119;
- Донецька область – 184;
- Житомирська область – 176;
- Закарпатська область – 163;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 190;
- Київська область – 315;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 41;
- Львівська область – 443;
- Миколаївська область – 120;
- Одеська область – 240;
- Полтавська область – 256;
- Рівненська область – 83;
- Сумська область – 139;
- Тернопільська область – 132;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 262;
- Черкаська область – 181;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 269.
Яка ситуація з вакцинацією в Україні
За минулу добу 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу отримали 183 особи, а бустерну дозу – 552.
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Що відомо про коронавірус в УкраїніСтаном на ранок 1 січня виявили 3 672 675 хворих на коронавірус, 3 474 931 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 96 089 мешканців країни.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
За попередню добу в Україні 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
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Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
Щеплення проводила 671 мобільна бригада з імунізації, 3 239 пункти щеплення та 403 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 713 309 людей;
- отримали дві дози – 13 734 741 людина;
- отримали додаткову дозу – 4 063 людини;
- бустерну дозу – 5 452 людини.
Загалом провели 28 457 565 щеплень.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
- Coronavac – 4 788 204,
- AstraZeneca – 1 621 533,
- Moderna – 1 470 661,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Прогнози щодо пандемії
Джерело: "РБК-Україна"
Україна і світ будуть з COVID-19 і в новому році. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Він спрогнозував ще більшу хвилю коронавірусу. На це впливає 3 чинники:
- тривалість імунітету і яка частка реінфекцій зустрічається серед заражених;
- другий аспект пов'язаний з першим – це мутації вірусу: поява нових штамів впливає і на імунітет.
- наскільки швидко проходить вакцинація і який її охоплення.
В Україні настане ще більша хвиля коронавірусу
Джерело: "РБК-Україна"
Експерти прогнозують, що в Україні настане ще більша хвиля коронавірусу. А кількість хворих поки буде лише збільшуватись у першому півріччі 2022 року.
Україна докупила препарати для пацієнтів з COVID
Джерело: "Медзакупівлі"
Державне підприємство "Медичні закупівлі" провело додаткову закупівлю препарату тоцилізумаб. Його використовють для лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.
Новини про коронавірус у світі 1 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 31 грудня у світі виявили понад 288 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія.
Австралія зустріла Новий рік рекордною кількістю заражень на COVID-19
Джерело: департамент охорони здоров'я Австралії
Австралія почала 2022 рік з рекордної кількості випадків зараження коронавірусу. В деяких штатах сьогодні фіксують спалах захворювання.
Дослідження про коронавірус
Японія розробляє вакцину від коронавірусу із довічним захистом
Джерело: The Japan Times
Група японських учених з Токійського інституту медичних наук розробляє вакцину від коронавірусу, яка була б здатна захищати організм людини протягом усього життя. Взяли за основу вакцину проти віспи.
Ідея японських учених у тому, щоб створити рекомбінантний вірус осповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. На їхню думку, такий підхід може призвести до вироблення довічного клітинного імунітету від коронавірусу.
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Омікрон менше вражає легені, ніж інші штами COVID-19
Джерело: The New York Times
З'ясувалось, що штам коронавірусу Омікрон менше вражає легені, ніж інші варіанти коронавірусу. Натомість інфекція впливає на ніс, горло і трахею.
Ці дослідження показують, що так відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах, у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом. Проте перебіг хвороби буде проходити легше.