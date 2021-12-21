У ВООЗ спрогнозували кінець пандемії, МОЗ закупило вакцини: новини про коронавірус 21 грудня

В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус близько 6 тисяч людей. Відомо, що інфікований штамом Омікрон українець одужав. Відомо, скільки вакцин закупило МОЗ на 2022 рік. У США вперше зафіксували смерть від Омікрону. У ВООЗ вважають, що пандемія закінчиться найближчим часом. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

За попередню добу, 20 грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб.

Важливо Омікрон вплинув на ефективність вакцин, але не все втрачено, – ЕМА

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 21 грудня в Україні зареєстрували 3 616 716 хворих на COVID-19. Станом на 21 грудня 3 357 405 пацієнтів вже одужали. Втім, на жаль, померли 93 608 хворих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

33% тих, хто легко перехворів COVID-19, не мають антитіл до вірусу, – Кузін

Джерело: 24 канал

У третини пацієнтів, які легко перенесли COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня зазначив, що природній імунітет не захистить від коронавірусу.

Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.

Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 раза нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

В Україні одужав перший хворий штамом Омікрон

Джерело: 24 канал

В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму Омікрон. Станом на 21 грудня хворий одужав, ПЛР-тест показав негативний результат. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня.

Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно,

– зазначив Ігор Кузін.

13 мільйонів українців повністю вакциновані: які препарати обирали

Джерело: МОЗ

За понеділок, 20 грудня, проти коронавірусу вакцинували 110 740 людей. Першу дозу отримали 36 056 людей. Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:

отримала першу дозу – 14 422 441 людина;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;

отримала додаткову дозу – 171 людина.

Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

В Україну скоро прибудуть 45 мільйонів доз вакцин

Джерело: 24 канал

Україна має домовленості на постачання 45 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 протягом 2022 року. Цього має вистачити для ревакцинації проти коронавірусної хвороби 70% дорослого населення.

Мовиться про такі препарати:

25 мільйонів доз вакцини Pfizer;

6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac;

10 мільйонів доз за механізмом COVAX.

Цікаво Розробили мікрочіп, який містить всі дані про вакцинацію: фото та відео новинки

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 грудня у світі виявили понад 275 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

У ВООЗ запропонували способи закінчення пандемії у 2022 році

Джерело: The Guardian

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що 2022 рік має стати роком закінчення пандемії коронавірусу. Зокрема, в організації розповіли про необхідність розробки вакцин другого та третього покоління

У США зареєстрували першу смерть людини, яка хворіла на Омікрон

Джерело: ABC News

У США зафіксували летальний випадок у людини зі штамом коронавірусу Омікрон. Це перша відома зареєстрована смерть від цього варіанту в країні.

Жертвою став чоловік, віком 50 років. Він не був вакцинований та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Дослідження про коронавірус

Вакциновані також хворіють на COVID-19: чи варто робити щеплення

За офіційними даними, варіант коронавірусу Омікрон вже став домінуючим в країні.

Джерело: Annals of Internal Medicine

Цільове випробувальне дослідження мРНК-вакцин проти коронавірусу показало, що ефективність препаратів проти симптоматичного перебігу хвороби з часом знижується. Але насправді це не причина відмовлятися від вакцинації.

Вчені виявили, що ефективність вакцини через 7 або більше днів після введення другої дози вакцини склала 69% для інфекції SARS-CoV-2.

Ефективність знижувалася зі збільшенням віку та тяжкості супутніх захворювань.

Попри це, вакцина все ще захищала від смерті внаслідок перенесення хвороби у 86% випадках.

Ефективність вакцини не знизилася, коли період спостереження було продовжено з 31 березня до 30 червня 2021 року.

Випробування двох препаратів з тріском провалились

Джерело: Communications Medicine

Клінічне випробування, в якому тестували 2 препарати проти COVID-19 легкого ступеня, провалилося. Звісно, з одного боку це не надто добре, але дослідники бачать в цьому і позитивні сторони – це доводить життєздатність моделі дистанційного дослідження, в якій потенційні аритмічні побічні ефекти ліків надійно та ефективно відстежуються.

Деталі Випробування двох нових COVID-ліків з тріском провалились, але принесли хорошу новину