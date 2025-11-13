Грабують країну, яка стікає кров'ю, – Подоляк про масштабну корупцію в енергетиці

Україну сколихнула інформація про корупційну схему в енергетиці на 100 мільйонів доларів, в якій зокрема фігурують співвласник "Кварталу 95" Міндіч і ексміністр енергетики Галущенко. Все це викликає негативні настрої у суспільстві. Однак сучасна Україна характеризується швидкістю антикризових реакцій на те, що відбувається.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, підкресливши, що одразу відбулось відсторонення причетних, відставка Наглядової ради "Енергоатому", негайна реакція президента, максимальне заохочення роботи правоохоронних органів.

Дивіться також В Європі вперше прокоментували масштабний корупційний скандал в Україні

Справа Міндіча: що тепер Україна має показати перед ЄС?

Сьогодні, зі слів Подоляка, важливо як існуюча система реагуватиме на такий виклик. Він зауважив на тому, що 10 – 15 років тому, якби Україна мала такий корупційний кейс, то він розгортався повільніше, бо було б менше медійних майданчиків, соцмереж. До того ж, як зазначив радник голови ОПУ, були б спроби когось зберегти при владі, перевести на інші посади, про щось замовчати. Сьогодні ситуація розвивається по-іншому.

"Вже є відповідні кадрові й юридичні рішення, жорсткі політичні реакції, що має свідчити про відносну зрілість системи. Так само це працює в європейських країнах. Є приклади, коли там міністри чи інші посадовці йдуть у відставку з наступними довгими юридичними процедурами (наприклад, Саркозі). Колишній президент Франції отримав 5 років ув'язнення за корупцію", – озвучив Подоляк.

Реакції, які нині демонструють державні інституції України, як наголосив радник голови Офісу Президента, свідчать про те, що наша держава рухається у правильному напрямку. Він зазначив, що розуміє, на скільки емоційно негативно на тлі війни, депресивних настроїв бачити людей, які так нахабно вибудовують сірі схеми. Подоляк переконаний, що для багатьох учасників таких корупційних схем потенційна кар'єра та заробітки вже точно закінчились.

От говорять, що хтось там має відношення до президента, але ж він готовий ввести санкції (щодо фігурантів справи Міндіча – 24 Канал). Для того ж Міндіча це означатиме складності для його пересування по світу, користування своїм майном,

– пояснив Подоляк.

Радник голови ОПУ підкреслив, що нині для України важливо демонструвати бажання бути в альянсі з ЄС , в якому існують певні правила, у тому числі антикорупційні. Президент Зеленський, зі слів Подоляка, як раз все це показує: швидкість реакції, готовність максимально прозоро підходити до аудиту виявлених схем, ухвалювати кадрові та санкційні рішення.

Грабують країну, яка стікає кров'ю, і з падінням економіки витрачає останнє, щоб підтримувати ЗСУ, люди, які не мають нічого всередині,

– підсумував радник голови Офісу Президента.

Як влада реагує на викриту корупцію у сфері енергетики?