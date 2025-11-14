До цього держоргану є питання: економіст пояснив, звідки крали в схемі Міндіча

Корупційні схеми в Енергоатомі стосувалися "відмивання" доходів компанії, а не грошей міжнародних партнерів чи кредитів. Сам факт викриття цієї корупції свідчить про те, що правоохоронна система України працює.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що гроші конвертувалися в готівку через офшорні зони за кордоном, а не через українську банківську систему.

Чи могли українські банки бути причетні до корупційної схеми?

"Український бюджет недоотримав податків та державна компанія зазнала збитків, але це не були гроші наших міжнародних партнерів", – наголосив Пендзин.

Українська банківська система не була залучена, бо жорстке валютне законодавство унеможливлює видачу таких сум через вітчизняні банки.

Якби українські банки були причетні до схеми, НАБУ вже оприлюднило б цю інформацію – але жодних згадок про це не було.

Інше питання – як вона проходила митний контроль, як технічно потрапляла в країну. Це має з'ясувати наша правоохоронна система: хто конкретно, яким чином провозив такі величезні суми поза контролем митниці та прикордонників,

– підкреслив Пендзин.

Як партнери реагують на корупційний скандал в Україні?