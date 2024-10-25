Суть не лише у МСЕК: у ДБР на тлі скандалу з "інвалідностями" розповіли про ще одну проблему

Україну сколихнула низка скандалів із МСЕК та фейковими інвалідностями. Втім, у ДБР зауважили, що є ще одна проблема.

Йдеться про те, що люди готові платити за правопорушення. Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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В українців є гроші, – Сапьян

Сапьян заявила, що потрібно розуміти, що "це не просто проблема в працівниках МСЕК".

Можливо, іронічно прозвучить, але все-таки це правда. Виявляється, в українців є гроші. Ми повідомляли про Голосіївський РТЦК: там від 500 до 15 000 доларів люди готові були заплатити для того, щоб отримати рішення МСЕК чи ВЛК,

– сказала представниця ДБР.

Вона вважає, що це загальна проблема.

"Коли ми, наприклад, отримуючи повістку від ТЦК, починаємо розмірковувати, як уникнути призову, якими знайомствами скористатися, кому заплатити. І ви ж знаєте, завжди знайдеться поруч та людина, яка порадить і скаже, що у неї є такі знайомі у відповідному органі", – сказала Сапьян.

Також вона зауважила, що бувають випадки, коли людина не досягла своєї мети, але гроші втратила. А також наголосила, що вимагати чи давати хабар – це правопорушення, за яке є відповідальність.