Відповідну інформацію повідомляє Державне бюро розслідувань. Його підозрюють за статтею про одержання неправомірної вигоди, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Начальника Тернопільського РТЦК викрили на хабарі

ДБР повідомило про підозру начальнику Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав у підприємця неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу.

Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття, тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар,

– йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав хабар у вигляді талонів на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисяч доларів. Зазначається, що затримати його вдалося ще 21 жовтня.

В його авто було виявлено та вилучено крім талонів, 13 тисяч доларів та 73 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину.