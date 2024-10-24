Соответствующую информацию сообщает Государственное бюро расследований. Его подозревают по статье о получении неправомерной выгоды, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Начальника Тернопольского РТЦК разоблачили на взятке

ГБР сообщило о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу.

Коммерсант сейчас впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако военкомат предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку,

– говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник требовал взятку в виде талонов на одну тысячу литров дизельного топлива. Стоимость топлива составляет примерно 1,5 тысяч долларов. Отмечается, что задержать его удалось еще 21 октября.

В его авто было обнаружено и изъято кроме талонов, 13 тысяч долларов и 73 тысячи гривен наличными. Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карточки на более одной тысячи литров дизеля и бензина.