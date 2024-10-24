Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Соответствующее решение он принял накануне, 23 октября.

Смотрите также Как коррупционные скандалы в Украине влияют на помощь от Запада

Александра Завроцкого уволили с должности

Так, вчера, 23 октября, Сергей Тюрин уволил директора Департамента здравоохранения ОВА Александра Завроцкого. Он напомнил, что в соответствии с решением СНБО и выводов Минздрава, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. Поэтому, по его словам, на центральном уровне принято кадровые решения.

Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблениям в ней не должно быть места. Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения,

– говорится в сообщении.

Подробнее о скандалах с МСЭК