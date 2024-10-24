Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин. Соответствующее решение он принял накануне, 23 октября.
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Александра Завроцкого уволили с должности
Так, вчера, 23 октября, Сергей Тюрин уволил директора Департамента здравоохранения ОВА Александра Завроцкого. Он напомнил, что в соответствии с решением СНБО и выводов Минздрава, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. Поэтому, по его словам, на центральном уровне принято кадровые решения.
Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблениям в ней не должно быть места. Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения,
– говорится в сообщении.
Подробнее о скандалах с МСЭК
- Работники ГБР 4 октября провели обыски у руководительницы Хмельницкой областной МСЭК и ее сына и разоблачили их на незаконном обогащении. В частности, правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными.
- Позже стало известно, что в Хмельницкой области областной прокурор и 49 подчиненных "оформили инвалидность". По данным СМИ, они "крышевали" коррупционную схему председателя МСЭК, которую накануне разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.