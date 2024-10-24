Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Відповідне рішення він ухвалив напередодні, 23 жовтня.
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Олександра Завроцького звільнили з посади
Так, вчора, 23 жовтня, Сергій Тюрін звільнив директора Департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Завроцького. Він нагадав, що відповідно до рішення РНБО та висновків МОЗ, в Україні будуть ліквідовані усі МСЕК. Тож, за його словами, на центральному рівні прийнято кадрові рішення.
Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення,
– йдеться у повідомленні.
Детальніше про скандали із МСЕК
- Працівники ДБР 4 жовтня провели обшуки у керівниці Хмельницької обласної МСЕК та її сина та викрили їх на незаконному збагаченні. Зокрема, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.
- Пізніше стало відомо, що на Хмельниччині обласний прокурор і 49 підлеглих "оформили інвалідність". За даними ЗМІ, вони "кришували" корупційну схему голови МСЕК, яку напередодні викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.