Об этом 24 Каналу рассказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что партнеры доверяют институты гражданского общества, поэтому у них могут возникать вопросы к политической власти Украины. Если Запад оказывает финансовую поддержку, он хочет, чтобы эта поддержка шла действительно демократической стране с демократическими ценностями.

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Как коррупционные скандалы в Украине влияют на помощь от Запада

По словам юриста-аналитика, коррупционные скандалы всегда влияют на помощь от партнеров. Представители США сообщили, что они, в определенное время, поддержали институты гражданского общества. Они им доверяют и всегда говорят о них.

И здесь они получают отчеты, где пишет, что вот здесь происходит злоупотребление, вот здесь искажение конституционного принципа разделения власти, а вот здесь решения принимают субъекты, которые есть в категории советников,

– отметил Вигиринский.

Юрист-аналитик привел пример, что в прошлом месяце первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву уволили с должности из-за подозрений в утечке информации и давления на подчиненных. Однако остается открытым вопрос судьбы его советника, который ему помогал.

Кроме того, есть много расследований и информационных сообщений, которые пишут активисты и те люди, которые общаются с международниками. На подобных встречах они формируют соответствующие сборные аналитические доклады о состоянии соблюдения законности в Украине с их точки зрения.

Если наши партнеры больше доверяют институтам гражданского общества, они ставят нашему политическому руководству вопросы, касающиеся кадровых решений, реформ и заставляют каким-то образом ситуацию менять. Если этого не происходит, возникают проблемы с финансированием и перспективами Украины по более быстрой интеграции в институты, к которым мы стремимся,

– подчеркнул Вигиринский.

В качестве примера, Украина ожидает помощь на 50 миллиардов долларов из прибыли от российских замороженных активов в 2025 году от партнеров. Однако их Запад предоставит только в случае соблюдения определенных условий, которые будут прописаны отдельно.

Вигиринский рассказал, что наша страна эволюционировала в этом вопросе, к сожалению, в худшую сторону. Сначала Украина заявила, что эти деньги мы должны получить немедленно в качестве репарации, теперь мы их получим в виде кредита тогда, когда выполним план изменений и реформ.

Изменилась ли ситуация между желаемым и действительным, в котором мы будем находиться в следующем году? Да. Нам не сказали, что денег не будет, но в конкретных действиях мы видим осложнения процедур,

– подчеркнул Вигиринский.

По его словам, партнеры игнорируют понятие относительно того, что нельзя ставить на один уровень коррупцию и жизнь украинских военных. Поскольку они вкладывают в Украину деньги, их народы испытывают определенные ограничения по финансовой компоненты, а именно инфляции, поэтому они и ставят условия.

Самое главное сейчас – не развеять веру наших партнеров в то, что они защищают демократическую страну. Украина позиционирует себя именно такой страной, которая защищает мир от зла и всего, что касается страны-агрессора.

Поэтому будет плохо, если нам скажут, что мы теряем демократические ценности в ходе этой борьбы. Тоже один политик ранее сказал, что для вступления в НАТО нам нужно повысить состояние правопорядка,

– сказал юрист-аналитик.

Напомним, в октябре этого года разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями, связанными с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, прокурорами и другими чиновниками. Владимир Зеленский подписал приказ о ликвидации МСЭК до конца 2024 года. В Украине планируется реформа системы медико-социальной экспертизы, в частности внедрение новой цифровой и прозрачной модели