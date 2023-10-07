13 мільйонів збитків: син посадовця РНБО і один з керівників "Укроборонпрому" отримали підозри

Колишнього генерального директора одного із підприємств оборонного концерну "Укроборонпром" підозрюють у завданні збитків державі. Разом із ним підозру отримав близький родич колишнього першого заступника секретаря РНБО.

НАБУ і САП завдяки журналістському розслідуванню встановили, що ексчиновник "Укроборонпрому" і син ексчиновника РНБО чинили злочинні дії. Утім, в Україні цих людей немає.

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Про який злочин ідеться

Мова про державний концерн "Укрспецекспорт". Він входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром", а його колишній генеральний директор зловживав службовим становищем.

Він змовився із сином тодішнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України: син уклав договір про поставку обладнання із "Укрспецекспортом" і отримував зиск.

Угоди укладали та виконували майже рік, у серпні 2016-го – лютому 2017-го. За цей час син посадовця РНБО, точніше підконтрольне йому товариство, нібито закупав висотоміри для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 гривень. Але був нюанс: різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 гривень. Тобто майже 13 мільйонів – саме стільки недоотримав "Укрспецекспорт". У кишенях сина осіло понад 170 тисяч доларів США – це сума за виконання контракту.

У НАБУ уточнили: закупали бортове радіоелектронне обладнання, а вартість умисно завищили майже у 7 разів (близько 450 тисяч доларів).

Ексгендиректорові загрожує від трьох до шести років ув'язнення за зловживання службовим становищем, синові – стільки ж, але за організацію такого зловживання.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

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Деталі від НАБУ

Щоб приховати свою участь у злочині, експосадовець "Укрспецекспорту" конспірувався та вдавався до допомоги компаній іноземної юрисдискції – так його було би важче дістати.

Детективи НАБУ звернулися до органів ОАЕ і Гонконгу. Ті підтвердили реальну вартість поставлених товарів і допомогли викрити іноземні компанії-посередники.

Наразі злочинців немає в Україні, але їм повідомили про підозру. В НАБУ зазначили: син експосадовця фігурує в іще одному провадженні – одержав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення керівником "Укрспецекспорту". Справу нині слухають у суді.