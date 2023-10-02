Обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Ільяшенку призначили 5 років умовно без конфіскації майна.
Дивіться також Підкуп Холодницького: суддя Підберезний попросив передати ЗСУ 3 мільйони з його застави
Обвинуваченого звільнили від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Зазначають, що згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов'язки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України.
Більше про інших фігурантів
Наразі усі чотири фігуранти справи визнали свою вину:
- Олена Мазурова отримали умовний вирок у 2021 році, а взамін погодилася дати викривальні покази на інших обвинувачених.
- У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.
За умовами угод, Кіча, Злочевський та Ільяшенко сплатили 680 мільйонів гривень на дрони для військових, а Злочевський додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 мільйонів гривень.
Сам хабар у 6 мільйонів доларів ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали ССО.
У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових,
– зазначили в Центрі протидії корупції.
Головне про справу підкупу
- В червні 2020 року антикорупційні органи затримали екскерівницю одного з департаментів ДФС України Олену Мазурову, колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка та одного із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу.
- Їх піймали "на гарячому" на передачі 5 мільйонів доларів, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому.
- За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.
- В липні 2020 року підозру заочно отримав і сам Злочевський.