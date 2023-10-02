Обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Ільяшенку призначили 5 років умовно без конфіскації майна.

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Обвинуваченого звільнили від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Зазначають, що згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов'язки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України.

Важливо! Також вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу. Відтак, Євгену Шевченку виплатять 13,3 мільйона гривень.

Більше про інших фігурантів

Наразі усі чотири фігуранти справи визнали свою вину:

Олена Мазурова отримали умовний вирок у 2021 році, а взамін погодилася дати викривальні покази на інших обвинувачених.

У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

За умовами угод, Кіча, Злочевський та Ільяшенко сплатили 680 мільйонів гривень на дрони для військових, а Злочевський додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 мільйонів гривень.

Сам хабар у 6 мільйонів доларів ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали ССО.

У результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових,

– зазначили в Центрі протидії корупції.

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